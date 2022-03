Στο Κίεβο οι πρωθυπουργοί Πολωνίας, Τσεχίας και Σλοβενίας - «Γράφεται ιστορία» λέει ο Μοραβιέτσκι

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας έφτασε στο Κίεβο μαζί με τους ομολόγους του από την Τσεχία και τη Σλοβενία, ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πολωνός πρωθυπουργός σήμερα το βράδυ.

«Πρέπει να σταματήσουμε την τραγωδία που συμβαίνει στην Ανατολή το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Ματέους Μοραβιέτσκι με ανάρτηση στο Facebook.

«Γι’ αυτό, μαζί με τον (Πολωνό) αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιαρoσλάβ Κατσίνσκι και τους πρωθυπουργούς Πετρ Φιάλα και Γιάνεζ Γιάνσα βρισκόμαστε στο Κίεβο».

Οι τρεις πρωθυπουργοί ταξίδεψαν στην ουκρανική πρωτεύουσα με τρένο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, αναφέρει το Reuters.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, δημοσίευσε φωτογραφίες του με τον πρωθυπουργό της Τσεχίας και τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας, στο Κίεβο, όπου «γράφεται ιστορία».

«Εδώ, στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο Κίεβο, γράφεται ιστορία. Εδώ είναι που η ελευθερία πολεμά ενάντια στον κόσμο της τυραννίας. Εδώ είναι που το μέλλον όλων μας κρέμεται από μια κλωστή. Η ΕΕ υποστηρίζει την Ουκρανία, η οποία μπορεί να βασιστεί στη βοήθεια των φίλων της - φέραμε αυτό το μήνυμα στο Κίεβο σήμερα.»

