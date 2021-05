Θρίλερ στον αέρα: Σκληρή αντίδραση Μητσοτάκη για την αεροπειρατία: «Φτάνει πια! Το Ευρωπαικό Συμβούλιο να εντείνει τις πιέσεις στην Λευκορωσία»

Πηγή φωτ: Twitter

Διεθνείς προεκτάσεις προσλαμβάνει η «κρατική αεροπειρατεία» αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Βίλνιους στο Μίνσκ της Λευκορωσίας, προκειμένου μυστικοί πράκτορες να συλλάβουν για λογιαριασμό του καθεστώτος Λουκσένκο τον αντικαθεστωτικό δημοσιογράφο Ρομάν Προτασέβιτς. Όμηροι παραμένουν οι 170 επιβάτες αναμεσα στους οποίους και 11 Ελληνες.

Σε πολύ αυστηρό ύφος ο έλληνας πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης καταδίκασε τη σύλληψη του λευκορώσου δημοσιογράφου και ακτιβιστή στον αέρα, ζητώντας νέα άμεσα ευρωπαϊκά μέτρα κατά του Μινσκ.«Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών», αναφέρει ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο θα πρέπει να συζητήσει την ανάγκη για αύξηση της πίεσης επί της Λευκορωσίας. Φτάνει πια.»

Καταδίκη από ΥΠΕΞ

Σε νεώτερη του ανακοίνωση το ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει κρατική αεροπειρατεία την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair στο Μίνσκ της Λευκορωσίας, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση του συνόλου των επιβαινόντων προκειμένου να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους.

«Καταδικάζουμε την παράνομη σύλληψη του Λευκορώσου ακτιβιστή Ρόμαν Προτάσεβιτς, ο οποίος απειλείται με την θανατική ποινή», αναφέρει το ΥΠΕΞ , τονίζοντας ότι ο Προτάσεβιτς ήταν μέλος της αντιπροσωπείας της ηγέτιδας της Λευκορωσικής Αντιπολίτευσης Sviatlana Tsikhanouskaya, η οποία είχε συμμετάσχει στο Φόρουμ των Δελφών πρόσφατα.

Σημειωτέον ότι ο Προτάσεβιτς είναι ένας από τους ιδρυτές της αντιπολιτευόμενης υπηρεσίας ειδήσεων NEXTA, ένα κανάλι στο Telegram, εχθρικό προς τον Λουκασνέκο, το οποίο έχει γίνει μια από τις κύριες πηγές ειδήσεων για τις διαδηλώσεις στη Λευκορωσία.

Η ΕΕ κάλεσε επίσης τη Λευκορωσία να επιτρέψει σε όλους τους επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους, κάνοντας λόγο για «μια απολύτως απαράδεκτη ενέργεια» εκ μέρους του Μινσκ.

ΕΕ: Ο Λουκασένκο έχει γίνει απειλή όχι μόνο για τους πολίτες του αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια

Παράλληλα την άμεση και σκληρή αντίδραση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και θεσμών ζητεί ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ντόναλντ Τουσκ αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο φέρεται να διέταξε την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Βίλνιους, στο Μινσκ και τη σύλληψη του ακτιβιστή Ραμάν Προτασέβιτς.

«Ο Λουκασένκο έχει γίνει απειλή όχι μόνο για τους πολίτες του αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια» ανέφερε ο Ντόναλντ Τουσκ και προσέθεσε ότι «η πράξη της κρατικής τρομοκρατίας απαιτεί άμεση και σκληρή αντίδραση όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και θεσμών», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο twitter.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ που επισημαίνει με ανάρτησή του στο Twitter εξίσου: «Ανησυχούμε για τις αναφορές περι αναγκαστικής προσγείωσης πτήσης της Ryanair στο Μινσκ. Καλούμε τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν αμέωσς τους επιβάτες. Η διερεύνηση του εν λόγω συμβάντος κρίνεται απαραίτητη.»

Aντιστοίχως και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν που υπογραμμίζει με ανάρτησή της στο twitter: «Είναι απολύτως απαράδεκτο να επιβάλλεται σε προσγείωση στο Μινσκ πτήση της Ryanair από Αθήνα προς Βίλνιους . ΟΛΟΙ οι επιβάτες πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο Βίλνιους αμέσως και να κατοχυρωθεί η η ασφάλειά τους. Οποιαδήποτε παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπορικών μεταφορών πρέπει να έχει συνέπειες.»

Επιπροσθέτως και ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο Νταβίντ Σασόλι, επισημαίνει για το εν λόγω ζήτημα με ανάρτησή του στο twitter:

«Παρακολουθώ από κοντά την υπόθεση της αναγκαστικής προσεδάφισης στο Μινσκ της πτήσης της Ryanair και την φερόμενη σύλληψη του ακτιβιστή κ δημοσιογράφου Roman Protasevich. Απαιτώ άμεσες εξηγήσεις κ την απελευθέρωση του -ταυτόχρονα με κ με τους 171επιβάτες.»

Το θρίλερ στον αέρα

Νωρίτερα το μεσημέρι, οι αρχές της Λευκορωσίας υποχρέωσαν σε αναγκαστική προσγείωση το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Αθήνα προς Λιθουανία, με πρόσχημα τρομοκρατικό κίνδυνο, με στόχο να συλλάβουν αντιφρονούντα δημοσιογράφο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες.

Στην καταγγελία προχώρησε ο Ρολάντας Κατσίνσκας, Λιθουανός διπλωμάτης.

Σημειώνεται πως η πτήση της Ryanair (FR 4978), που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών στις 12.48 μμ με προορισμό το Βίλνιους, την ώρα που κινούνταν βόρεια υποχρεώθηκε να κατευθυνθεί νοτιοανατολικά ώστε να προσγειωθεί στο Μινσκ.

Σκοπός των αρχών της Λευκορωσίας ήταν η σύλληψη του Λευκορώσου επιβάτη δημοσιογράφου, Ραμάν Προτασέβιτς, ανέφεραν αξιωματούχοι και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Ραμάν Προτασέβιτς είναι ιδρυτής του ενημερωτικού δικτύου με την ονομασία NEXTA, ένα κανάλι στο Telegram που έχει γίνει μια από τις κύριες πηγές ειδήσεων για τις διαδηλώσεις στη Λευκορωσία.

Η αντιπολιτευόμενη πολιτικός Σβετλάνα Τιχανούσκαγια, η κύρια αντίπαλος του Λουκασένκο στις τελευταίες εκλογές, δήλωσε πως οι λευκορωσικές αρχές «έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών που επέβαιναν στο αεροσκάφος και του συνόλου της πολιτικής αεροπορίας προκειμένου να τιμωρήσουν τον άνθρωπο που ήταν ένας από τους υπευθύνους του μεγαλύτερου ανεξάρτητου καναλιού της Λευκορωσίας στο Telegram».

Το αεροπλάνο άλλαξε κατεύθυνση και συνοδεία μαχητικού οδηγήθηκε στο Μινσκ εν μέσω πληροφοριών ότι στο αεροσκάφος υπήρχαν εκρηκτικά, σύμφωνα με διαδικτυακό ιστότοπο εντοπισμού πτήσεων και το BelTA. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά, ανέφερε το BelTA.

Το τμήμα για τον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος στη Λευκορωσία ανέφερε επίσης πως ο Προτάσεβιτς συνελήφθη αλλά στη συνέχεια διέγραψε τη δήλωση από το κανάλι του στο Telegram. Ο Λουκασένκο διέταξε προσωπικά το πολεμικό αεροσκάφος να συνοδεύσει το Μπόινγκ της Ryanair στο Μινσκ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων BelTA.

Στην εξουσία από το 1994, ο Λουκασένκο ξεκίνησε μια βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων το 2020. Περίπου 35.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση από τον Αύγουστο, λένε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ δεκάδες έχουν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης. Οι αρχές λένε ότι πάνω από 1.000 ποινικές υποθέσεις έχουν ανοίξει.

Ο Πρωτάσεβιτς είναι ένας από τους ιδρυτές του πρακτορείου ειδήσεων της αντιπολίτευσης NEXTA, και του καναλιού Telegram που έχουν γίνει ένα από τις κύριες πηγές ειδήσεων για τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του Λουκασένκο στη Λευκορωσία.

Λιθουανία: Άμεση απελευθέρωση του Λευκορώσου, ζητά το Βίλνιους

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα απαίτησε σήμερα η Λευκορωσία να απελευθερώσει τον Λευκορώσο ακτιβιστή της αντιπολίτευσης Ρόμαν Προτάσεβιτς ο οποίος επέβαινε σε ένα αεροπλάνο με προορισμό το Βίλνιους το οποίο όμως εξετράπη της πορείας του για να προσγειωθεί στο Μινσκ. Η εμπορική πτήση της Ryanair έλαβε εντολή να προσγειωθεί «με τη βία», ανέφερε ο πρόεδρος σε δήλωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Καλώ τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ να αντιδράσουν αμέσως στην απειλή που έθεσε στη διεθνή πολιτική αεροπορία το καθεστώς της Λευκορωσίας. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει αμέσως βήματα ώστε αυτό να μην επαναληφθεί», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Λιθουανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο twitter.

Mάλιστα υποσχέθηκε ότι θα συζητήσει το θέμα αύριο, Δευτέρα, σε μια σύνοδο κορυφής της ΕΕ. Αντιστοίχως, η προεδρική σύμβουλος Άστα Σκαϊσγκιράιτε είπε πως η επιχείρηση για την εκτροπή του αεροσκάφους που μετέφερε περίπου 170 ανθρώπους από 12 χώρες φαίνεται πως ήταν προσχεδιασμένη. Όπως ανέφερε οι λευκορωσικές μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν ποιος επέβαινε στο αεροπλάνο, το οποίο αναγκάστηκε να προσγειωθεί με τη βοήθεια ενός μαχητικού MIG-29. Ο Προτάσεβιτς ζούσε στο Βίλνιους από τον Νοέμβριο, είπε η προεδρική σύμβουλος.

Πολωνία: Ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «κρατική τρομοκρατία» την εκτροπή αεροσκάφους της Ryanair στο Μινσκ

«Κρατική τρομοκρατία» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι τη σύλληψη του Λευκορώσου αντιφρονούντα Ρομάν Προτάσεβιτς, αφού το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε υποχρεώθηκε, από ένα μαχητικό, να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Μινσκ.

«Καταδικάζω με τον εντονότερο τρόπο τη σύλληψη του Ρομάν Προτάσεβιτς από τις αρχές της Λευκορωσίας, μετά την εκτροπή μιας επιβατικής πτήσης της Ryanair. Αυτό το πράγμα είναι εγκληματική, κρατική τρομοκρατία», έγραψε στο Twitter.

Ο Μοραβιέτσκι πρόσθεσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συζητηθεί αύριο Δευτέρα, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η επιβολή κυρώσεων στη Λευκορωσία.

Εξηγήσεις ζητά το Βερολίνο από τη Λευκορωσία

Η Γερμανία ζήτησε από τη Λευκορωσία να δώσει «αμέσως» εξηγήσεις γιατί διέταξε ένα αεροσκάφος της Ryanair που κατευθυνόταν στη Λιθουανία να προσγειωθεί στο Μινσκ.

«Χρειαζόμαστε μια άμεση εξήγηση από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας για την εκτροπή της πτήσης, που βρισκόταν εντός της ΕΕ, και τη φερόμενη σύλληψη ενός δημοσιογράφου», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο υφυπουργός Εξωτερικών Μίγκελ Μπέργκερ.

Σύμφωνα με την αντιπολίτευση της Λευκορωσίας, στο αεροσκάφος επέβαινε ο αντιφρονών μπλόγκερ Ρομάν Προτάσεβιτς, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μινσκ.

Γαλλία: «Απαράδεκτη» η εκτροπή του αεροσκάφους της Ryanair από τις αρχές της Λευκορωσίας

Η Γαλλία κατήγγειλε την «απαράδεκτη» εκτροπή, από τις αρχές της Λευκορωσίας, ενός αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ένας Λευκορώσος αντιφρονών και ζήτησε να δοθεί μια απάντηση από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ.

«Η εκτροπή, από τις λευκορωσικές αρχές, μιας πτήσης της Ryanair είναι απαράδεκτη. Είναι αναγκαίο να δοθεί μια ισχυρή και ενιαία απάντηση των Ευρωπαίων», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν.

«Όλοι οι επιβάτες της πτήσης, μεταξύ των οποίων και οι πιθανοί Λευκορώσοι αντιπολιτευόμενοι, πρέπει να επιτραπεί χωρίς καθυστέρηση να φύγουν από τη Λευκορωσία», πρόσθεσε.