Κυρ. Μητσοτάκης για αεροσκάφος στο Μινσκ: Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών - Πρέπει να κλιμακωθεί η πίεση στη Λευκορωσία

Δριμεία αντίδραση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την απόφαση της ηγεσίας της Λευκορωσίας να διατάξει την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Βίλνιους στο Μινσκ, προκειμένου να συλλάβει δημοσιογράφο, που πρόσκειται στην αντιπολίτευση της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του στο twitter:

«Η αναγκαστική προσγείωση ενός επιβατικού αεροπλάνου, προκειμένου να τεθεί υπό κράτηση ένας δημοσιογράφος είναι μία άνευ προηγουμένου σοκαριστική ενέργεια. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών. Το αυριανό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να ανταποκριθεί στην ανάγκη να κλιμακωθεί η πίεση στη Λευκορωσία. Αρκετά.»

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough.