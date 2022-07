Σενάρια κατάρρευσης για την κυβέρνηση Τζόνσον μετά τις παραιτήσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών

AP

Οι υπουργοί Οικονομικών και Υγείας της Βρετανίας παραιτήθηκαν την Τρίτη, σε μια εξέλιξη που φαντάζει χαριστική βολή για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον που είχε προσπαθήσει να απολογηθεί για το τελευταίο σκάνδαλο που αφορούσε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε έναν από τους υπουργούς του.

Ο υπουργός Υγείας Σαγίντ Τζαβίντ ανακοίνωσε την παραίτησή του σε δήλωση, λέγοντας ότι «δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει με καλή συνείδηση», καθώς έχει χάσει την πίστη του στην ικανότητα του Τζόνσον να κυβερνήσει προς το δημόσιο συμφέρον.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.



It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp — Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022

Λίγες στιγμές αργότερα, ο υπουργός Οικονομικών, Ρίσι Σουνάκ, ανακοίνωσε επίσης ότι παραιτείται.

Ο Ρίσι Σουνάκ στην επιστολή παραίτησης του αναφέρει ότι «το κοινό περιμένει δικαίως η κυβέρνηση να συμπεριφερθεί σωστά, αρμοδίως και σοβαρά». Και προσθέτει: «Πιστεύω για αυτά τα πρότυπα αξίζει να παλέψουμε και γι' αυτό παραιτούμαι».

Ο Σουνάκ προσθέτει ότι «η χώρα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις» ενώ αποκαλύπτει ότι «Κατά την προετοιμασία για την προτεινόμενη κοινή μας ομιλία για την οικονομία την επόμενη εβδομάδα, μου έγινε σαφές ότι οι προσεγγίσεις μας είναι θεμελιωδώς πολύ διαφορετικές». «Λυπάμαι που αποχωρώ από την κυβέρνηση, αλλά απρόθυμα κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», καταλήγει.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.



I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.



My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1 — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022

Η παραίτηση του Πίντσερ την περασμένη Πέμπτη προκάλεσε αλλαγή στο αφήγημα της Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με το τι ήξερε ο πρωθυπουργός για τη συμπεριφορά του βουλευτή και πότε το γνώριζε.

Η Ντάουνινγκ Στριτ παραδέχθηκε πως ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είχε τελικά ενημερωθεί το 2019 για τη διεξαγωγή έρευνας κατά του Συντηρητικού βουλευτή Κρις Πίντσερ, μετά από καταγγελία σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση ενώ ήταν Υφυπουργός Ευρώπης.

Τόσο ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείο, ωστόσο, όσο και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Μάικλ Έλις που κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της αντιπολίτευσης στη Βουλή, υποστήριξαν πως ο κ. Τζόνσον είχε ξεχάσει τη συζήτηση εκείνη.

Η υπόθεση που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Βρετανό Πρωθυπουργό αφορά την παραίτηση του κ. Πίντσερ από το κυβερνητικό πόστο του αναπληρωτή υπευθύνου για την κομματική πειθαρχία αφού θώπευσε δύο άνδρες σε κομματική λέσχη υπό την επήρεια μέθης.

«Πιθανή κατάρρευση»

Σύμφωνα με το BBC, ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε «πολύ επισφαλή θέση» μετά την παραίτηση δύο από τους βασικούς υπουργούς της κυβέρνησής του καθώς εγείρονται πια σοβαρά ερωτήματα για το αν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί οποιοδήποτε είδος εξουσίας.

Ο πολιτικός συντάκτης Κρις Μέισον αναφέρει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει απόψε «είναι μια πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης» τονίζοντας τις δύο παραιτήσεις μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα με πολύ αιχμηρή γλώσσα. «Αυτό έχει σημασία επειδή αν αυτές οι παραιτήσεις συνεχιστούν θα είναι πολύ πολύ δύσκολο για τον Μπόρις Τζόνσον να συνεχίσει ως πρωθυπουργός».

I want a General Election.



All these people should have resigned months ago. They should never have put him in Downing Street in the first place. They have been complicit throughout. — Chris Bryant (@RhonddaBryant) July 5, 2022

Πάντως μέλος του υπουργικού συμβουλίου, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους. Ο Τζέικομπ Ρις Μογκ, υπουργός για τις ευκαιρίες για το Brexit δήλωσε στο Sky News ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συνεχίζει τις «εργασίες ως συνήθως» μετά την παραίτηση δύο βασικών υπουργών την Τρίτη. Ερωτηθείς για τη διάθεση του πρωθυπουργού, ο Ρις-Μογκ απάντησε: "Ω, όπως συνήθως. Έχει μια δουλειά να κάνει".