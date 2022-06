«Sell in Μay and go away» ή θερμό καλοκαίρι στο χρηματιστήριο;

Συνεχίζοντας τη θετική του αυτονόμηση με τις ξένες αγορές το Ελληνικό Χρηματιστήριο έκλεισε χθες σε υψηλό 20 συνεδριάσεων μια ανάσα από τις 900 μονάδες. Πολύ καλή η συναλλακτική δραστηριότητα στα όρια των 100 εκατ. ευρώ και με 10 μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης να καταγράφουν κέρδη άνω του 1%.

Οι 900 μονάδες δεν αποτελούν μόνο τεχνικό επίπεδο αλλά και ψυχολογικό και δεδομένων των διεθνών συνθηκών η κατάκτησή τους θα αποτελέσει τον βατήρα για συνέχιση της ανοδικής κίνησης, μεταβάλλοντας τη βραχυπρόθεσμη τάση σε ανοδική. Οι διεθνείς αγορές παρά την ανοδική τους αντίδραση, παραμένουν σε καθοδική τάση, τιμολογώντας όλα τα προβλήματα της περιόδου, πληθωρισμό, άνοδο επιτοκίων, σταθερά υψηλό ενεργειακό κόστος, διαταραγμένη εφοδιαστική αλυσίδα.

Επομένως, το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να είναι ευμετάβλητο επαναφέροντας το γνωστό χρηματιστηριακό απόφθεγμα : «Sell in May and go away», αν και στρατηγικοί αναλυτές ομονοούν ότι :«Οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική που μπορείτε να συνοψίσετε σε μια ομοιοκαταληξία είναι πιθανώς μια κακή στρατηγική».

Τούτων λεχθέντων, η ελληνική αγορά -όπως και οι διεθνείς άλλωστε- είναι δύσκολο να χαρτογραφήσει την ακριβή τιμολόγηση των έως τώρα δεδομένων, όσο παραμένει στο επίκεντρο ο υψηλός πληθωρισμός με το πετρέλαιο να κινείται στα 120 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο για έκτο συνεχόμενο μήνα.

Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι το μήνα Μάιο τα περισσότερα μέταλλα υπέστησαν απώλειες : χρυσός, ασήμι, αλουμίνιο, χαλκός, νικέλιο, κασσίτερος γεγονός υποστηρικτικό σε πλείστες όσες οικονομικές δραστηριότητες που επηρεάζονται από την αύξηση των πρώτων υλών.

Ο πληθωρισμός παραμένει στη χώρα μας σε υψηλά επίπεδα δημιουργώντας ανησυχία για το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δοκιμάζοντας ταυτόχρονα και τις αντοχές των επιχειρήσεων λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής, όπως επισημαίνει σε έκθεσή της η Εθνική Τράπεζα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να κορυφωθεί το δεύτερο τρίμηνο, με επιβράδυνση στο τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, όπου οι συγκρίσεις θα γίνονται με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2021 που είχε ήδη ξεκινήσει η άνοδος των τιμών.

Οπωσδήποτε όμως οι επενδυτές προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα « Sell in May and go away … ή θερμό καλοκαίρι» πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τους αντισταθμιστικούς παράγοντες που ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα ισχυροί.

Σημαντικότερος παράγων είναι η τουριστική περίοδος που φαίνεται από τις εκτιμήσεις ότι θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα κοντά σε αυτά του προ-πανδημικού 2019, συνυπολογίζοντας ότι πλείστες όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται πέριξ του τουριστικού προϊόντος ενισχύοντας και την απασχόληση.

Επομένως, ο συνδυασμός αύξησης της απασχόλησης και των μισθολογικών εξελίξεων (αύξηση κατώτατου μισθού στα 713 ευρώ) θα συμβάλλει αντισταθμιστικά στις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα. Η απασχόληση και η αυξητική της τάση, είναι εύλογο να επηρεάσει θετικά τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο, τις κατασκευές και τις μεταφορές, που ήδη είχαν αναπτύξει μια δυναμική από το 2021.

Στον τομέα των επιχειρήσεων που θυμίζουμε ότι το 2021 επέδειξαν ισχυρή ανάκαμψη κερδοφορίας σε υψηλό δεκαετίας στα 32,3 δισ. ευρώ, συνδυασμένη με σημαντικά αποθέματα ρευστότητας, είναι πιθανόν να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την ανθεκτικότητα της ζήτησης, που αποτυπώνεται και στην αύξηση του κύκλου εργασιών +20,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση το α΄ τρίμηνο του 2022.

Κατά συνέπεια η ιδιωτική κατανάλωση, μοχλός μεγάλου μέρους της αύξησης του ΑΕΠ είναι πιθανόν να παραμείνει σε θετικό έδαφος, παρά τις μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εισηγμένες κυρίως της μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έδειξαν και στο α΄ τρίμηνο ισχυρές τάσεις ανάπτυξης, δεν αποκλείεται να υπερκεράσουν τα προβλήματα και έχοντας ελκυστικές αποτιμήσεις να κινηθούν προς υψηλότερα επίπεδα σύροντας τους δείκτες ανοδικά. Οι μετοχές της μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν έχουν ιδιαίτερες εξάρσεις το τελευταίο διάστημα, θα επηρεαστούν από το γενικότερο κλίμα και όσες διαθέτουν καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση, θα ακολουθήσουν τους σηματωρούς της αγοράς.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει φυσικά και ο Τραπεζικός κλάδος, που έχει ολοκληρώσει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου και ως είθισται λειτουργεί ως προπομπός σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Το άρθρο του Μάνου Χατζηδάκη αναλύει ενδελεχώς τα θεμελιώδη των τραπεζών. Αξίζει να δούμε και τη διαγραμματική εικόνα του Δείκτη Τραπεζών.

ΔΤΡ- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Ο δείκτης κατά τη διάρκεια της ανοδικής αντίδρασης διέσπασε ανοδικά το πλέγμα των δυο κινητών 200 ημερών και προσέγγισε τον απλό κινητό των 50 ημερών, η υπέρβαση του οποίου θα δώσει ώθηση προς την επόμενη αντίσταση των 640 μονάδων. Υπέρβαση του επιπέδου αυτού θα μεταβάλλει την τάση σε ανοδική, προσδίδοντας περαιτέρω δυναμική στην ανοδική κίνηση. Οι 600 μονάδες, απ όπου διέρχονται οι κινητοί των 200 ημερών, λειτουργούν ως στήριξη, που εφόσον κατακτηθεί θα αυξήσει τις πιέσεις στο δείκτη προς τη στήριξη των 575 μονάδων.