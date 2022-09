Σε εξέλιξη το διάγγελμα του βασιλιά Καρόλου Γ'

Διάγγελμα στον βρετανικό λαό απευθύνει αυτή την ώρα ο νέος βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου Κάρολος Γ΄, ο οποίος προσερχόμενος στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ το μεσημέρι, κατέβηκε για να χαιρετίσει το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να θρηνήσει την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο Κάρολος, ο οποίος θα ανακηρυχθεί επισήμως βασιλιάς το Σάββατο στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Διαδοχής, δέχθηκε σε ακρόαση την πρωθυπουργό Λιζ Τρας.

Επιστρέφοντας από το Μπάλμοραλ της Σκωτίας μαζί με τη σύζυγό του Καμίλα, κατέβηκε από το αυτοκίνητο υπό τις επευφημίες του πλήθους που άρχισε να τραγουδάει τον ύμνο «Ο Θεός σώζοι τον βασιλιά». Ένας από τους παρευρισκόμενους φώναξε μάλιστα «Σ' αγαπάμε, Κάρολε».

Στη συνέχεια προχώρησε προς τις πύλες και είδε τα αμέτρητα μπουκέτα που είχαν αφήσει στα κάγκελα των Ανακτόρων Λονδρέζοι και τουρίστες.

Ο νέος βασιλιάς θα εκφωνήσει διάγγελμα προς το έθνος σήμερα το απόγευμα (18.00 τοπική ώρα, 20.00 ώρα Ελλάδας).

Ο Κάρολος Γ' θα ανακηρυχθεί επισήμως βασιλιάς αύριο, Σάββατο, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Διαδοχής στο Λονδίνο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ από το προεδρείο του βρετανικού κοινοβουλίου ανακοινώθηκε πως θα απευθυνθεί στους Βρετανούς στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα, αναμένεται να συναντηθεί με την πρωθυπουργό Λιζ Τρας και αντιπροσωπεία της κυβέρνησης το απόγευμα.

Το Συμβούλιο Διαδοχής θα συνεδριάσει αύριο στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου και η ανακήρυξή του Καρόλου ως βασιλιά θα αναγνωσθεί δημόσια μία ώρα αργότερα από τον εξώστη αυτής της κατοικίας και στη συνέχεια, την επομένη, σε όλες τις επαρχίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο μεταξύ, η βρετανική κυβέρνηση κήρυξε επισήμως σήμερα την έναρξη περιόδου εθνικού πένθους για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, δημοσιεύοντας "κατευθυντήριες γραμμές εθνικού πένθους".

Το έγγραφο αυτό, το οποίο φέρει οδηγίες για να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες, πληροφορίες για τα ταξίδια και σχετικά με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, αναφέρει ότι το πένθος θα συνεχιστεί ως το τέλος της ημέρας της κηδείας της βασίλισσας με τιμές αρχηγού κράτους.

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι δεν τίθεται υποχρέωση για τη ματαίωση ή την αναβολή εκδηλώσεων και αθλητικών αγώνων ή για το κλείσιμο χώρων ψυχαγωγίας στη διάρκεια αυτής της περιόδου και σημειώνει ότι το θέμα αυτό ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των μεμονωμένων οργανισμών.

Στη Βρετανία από χθες, αφού ανακοινώθηκε ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ, οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτήρια και τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως και στα ανάκτορα, κυματίζουν μεσίστιες.

Ο καμπάνες των εκκλησιών ήχησαν σήμερα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

The bell of the Chapel Royal of St Peter ad Vincula at the Tower of London will be rung ahead of today’s gun salute for Her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/SRR7oWMvjW