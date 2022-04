Σ.Μισέλ: Τηλεφωνική επικοινωνία με Πούτιν -Έκκληση για ανθρωπιστικούς διαδρόμους

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν σύμφωνα με ανάρτησή του στο Twitter.

«Καλούμε σθεναρά για άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση και ασφαλή διέλευση από τη Μαριούπολη και άλλες πολιορκημένες πόλεις ακόμη περισσότερο με την ευκαιρία του Ορθόδοξου Πάσχα» σημειώνει ο Σαρλ Μισέλ.

Παράλληλα, επανέλαβε την θέση της ΕΕ για υποστήριξη στην Ουκρανία και την κυριαρχία της, την καταδίκη και την επιβολή κυρώσεων για την επιθετικότητα της Ρωσίας.

«Η ενότητα, οι αρχές και οι αξίες μας είναι απαραβίαστες» τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

