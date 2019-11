Ρούλα Καλάφ, η πρώτη γυναίκα διευθύντρια των Financial Times

Η Ρούλα Καλάφ επελέγη για να γίνει η πρώτη γυναίκα διευθύντρια των Financial Times στην ιστορία της εφημερίδας, η οποία κυκλοφορεί εδώ και 131 χρόνια, μετά την ανακοίνωση του διευθυντή της, του Λάιονελ Μπάρμπερ ότι θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο.

Η Καλάφ έχει διατελέσει υποδιευθύντρια της εφημερίδας, επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών ειδήσεων και εκείνου για τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης από δύο δεκαετίες θητείας της στην εφημερίδα. Τα τελευταία χρόνια είχε επίσης επιδιώξει να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών δημοσιογράφων και των αναγνωστριών της εφημερίδας.

"Είναι μεγάλη τιμή να διορίζομαι διευθύντρια των FT, του σπουδαιότερου δημοσιογραφικού οργανισμού στον κόσμο", δήλωσε.

"Αδημονώ να οικοδομήσω πάνω στα εξαιρετικά επιτεύγματα του Λάιονελ Μπάρμπερ και είμαι ευγνώμων για την καθοδήγησή του όλα αυτά τα χρόνια", πρόσθεσε η Καλάφ.

Some personal news: am thrilled to be appointed the next FT editor. What a privilege to follow the great ⁦@lionelbarber⁩ pic.twitter.com/Sboqw48lhR