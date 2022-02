Κρίσιμες ώρες για το ουκρανικό: Ρωσική «στρατιωτική ειρηνευτική δύναμη» - Φόβοι για «μείζονα» σύρραξη

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο μετά την απόφαση του προέδρου της Ρωσίας να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των δυο ανατολικών επαρχιών της Ουκρανίας, Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ και να διατάξει την ανάπτυξη ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων σε αυτές, αψηφώντας τη Δύση, κλιμακώνοντας την κρίση και ενισχύοντας τους φόβους για πρόκληση «μείζονος» σύρραξης.

«Ούτε σπιθαμή γης της χώρας» διαμηνύει ο Ζελένσκι. Συνεδρίασε εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι συνέπειες «θα είναι τρομερές, σε όλη την Ουκρανία, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την υφήλιο», δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών.

Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία το περασμένο 24ωρο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τις μεγαλύτερες απώλειες που έχει υποστεί από την αρχή της χρονιάς, καθώς αυξάνονται οι παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Με δύο εκτελεστικά διατάγματα τα οποία υπέγραψε έπειτα από τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο Ρώσος πρόεδρος αναγνώρισε την ανεξαρτησία των «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντανιέτσκ και του Λουγκάνσκ και έδωσε διαταγή στο υπουργείο Άμυνας να αναπτύξει στρατεύματα σε αυτές για να αναλάβουν «ειρηνευτικό» ρόλο. Δεν διευκρινίζεται ούτε το εύρος, ούτε η διάρκεια της ανάπτυξης του ρωσικού στρατού στο Ντονμπάς, όπως είναι γνωστή η ανατολική Ουκρανία.

Σε μακροσκελή ομιλία του, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Πούτιν αρκετές στιγμές φαινόταν να έχει καταληφθεί από οργή, απαίτησε το Κίεβο να σταματήσει αμέσως «τις στρατιωτικές επιχειρήσεις» του εναντίον των αυτονομιστών προειδοποιώντας το πως θα έχει την αποκλειστική «ευθύνη για τη συνέχιση της αιματοχυσίας».

Η Ρωσία έχει αναπτύξει κάπου 150.000 στρατιωτικούς γύρω από τα σύνορα της Ουκρανίας, σύμφωνα με τη Δύση, προκαλώντας ανησυχίες για εισβολή μεγάλης κλίμακας.

Δύο συμφωνίες συνεργασίας και αμοιβαίας υποστήριξης που υπέγραψαν η Μόσχα και οι αυτονομιστές, διάρκειας έξι ετών, αναμένεται να επικυρωθούν από το ρωσικό κοινοβούλιο σήμερα. Προβλέπουν την ανάπτυξη «των ρωσικών στρατιωτικών μονάδων που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή», για να εγγυηθούν «διαρκή ασφάλεια».

ΟΗΕ: Ανησυχία για τον κίνδυνο «μείζονος» σύρραξης

Η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδια για τις πολιτικές υποθέσεις, η Ρόουζμερι Ντικάρλο, εξέφρασε τη «λύπη» του οργανισμού για την απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των αποσχισθεισών Λαϊκών Δημοκρατιών της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονται από φιλορώσους αυτονομιστές και τη «διαταγή να αναπτυχθούν ρωσικά στρατεύματα στην ανατολική Ουκρανία».

«Οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι κρίσιμες. Ο κίνδυνος μείζονος σύρραξης είναι πραγματικός και πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία», πρόσθεσε κατά την έναρξη της κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ουκρανική κρίση, που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος κυρίως δυτικών κρατών-μελών του.

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι δεσμευμένα στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας εντός των ορίων του διεθνούς δικαίου, καθώς και των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, πρόσθεσε η κυρία Ντικάρλο.

Ρωσία: Νωρίς να συζητηθεί το θέμα των συνόρων

Η Ρωσία διαβεβαίωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να είναι «έτοιμη» για διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, τον οποίο αναμένεται να συναντήσει την Πέμπτη στη Γενεύη ο ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ, μετά την αναγνώριση από τη Μόσχα των αυτοανακηρυγμένων Λαϊκών Δημοκρατιών των φιλορώσων αυτονομιστών.

«Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές (…) λέμε: είμαστε έτοιμοι για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, για τον λόγο αυτό η θέση μας παραμένει ίδια (…). Τασσόμαστε πάντα υπέρ της χρήσης της διπλωματίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σε σχόλιά της που αναρτήθηκαν στο YouTube.

Στο μεταξύ το ρωσικό υπουργείο επεσήμανε ότι η Μόσχα πρέπει πρώτα να επικυρώσει τις συμφωνίες φιλίας με το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, προτού συζητήσει θέματα όπως τα ακριβή σύνορα των περιοχών, μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

Στο μεταξύ, «η Μόσχα δεν έχει κλείσει την πόρτα στη «διπλωματία» για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης, αλλά εννοεί να αποτρέψει το επαπειλούμενο «λουτρό αίματος» στις περιφέρειες που ελέγχονται από τους φιλορώσους αυτονομιστές στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας που το Κρεμλίνο αναγνώρισε ως ανεξάρτητα κράτη», τόνισε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ο Ρώσος πρεσβευτής στον διεθνή οργανισμό, ο Βασίλι Νεμπένζια.

«Παραμένουμε ανοικτοί στη διπλωματία, υπέρ της διπλωματικής λύσης Ωστόσο, δεν έχουμε καμία πρόθεση να επιτρέψουμε να διαπραχθεί λουτρό αίματος στο Ντονμπάς», είπε ο ρώσος διπλωμάτης απευθυνόμενος στους ομολόγους του στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Τόνισε πως η Μόσχα δεν μπορούσε να επιτρέψει τους νέους «στρατιωτικούς τυχοδιωκτισμούς» του Κιέβου. Ο Βασίλι Νεμπένζια προειδοποίησε εξάλλου τις δυτικές δυνάμεις να το «σκεφτούν δύο φορές» προτού προχωρήσουν σε ενέργειες οι οποίες θα επιδείνωναν την κατάσταση στην Ουκρανία.

