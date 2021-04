Ρωσία: Ζήτησε από Σλοβακία να επιστρέψει την παρτίδα εμβολίων Sputnik-V

Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) ζήτησε από την κυβέρνηση της Σλοβακίας να επιστρέψει την παρτίδα των εμβολίων Sputnik-V επειδή παραβίασε πολλαπλώς τους όρους του συμβολαίου, ώστε τα εμβόλια αυτά να διατεθούν σε άλλες χώρες, αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του ρωσικού εμβολίου στο Twitter.

RDIF has requested the Slovak government to send the vaccine to the EU certified laboratory for testing (part of the OMCL network) and has sent a letter on April 6, 2021 asking to return the vaccine due to multiple contract violations so that it can be used in other countries.