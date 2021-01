Ρωσία: Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί στη χώρα με το Sputnik-V

Στην Ρωσία εμβολιάσθηκαν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik-V κατά του κορονοϊού, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του ρωσικού εμβολίου στο Twitter.

Over 1 million people in Russia🇷🇺 have now been vaccinated with Sputnik V.