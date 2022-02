Ρωσία: Ο Λαβρόφ ακυρώνει την αυριανή επίσκεψή του στον ΟΗΕ στη Γενεύη

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ ακύρωσε την επίσκεψή του που ήταν προγραμματισμένη για αύριο στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, λόγω των «αντιρωσικών κυρώσεων», όπως ανακοίνωσε στο Twitter η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρωσίας στη Γενεύη.

«Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Λαβρόφ στη Γενεύη για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη Διάσκεψη για τον αφοπλισμό ακυρώνεται», σύμφωνα με την ανάρτηση στο Twitter, όπου γίνει λόγος για την απαγόρευση υπερπτήσεων που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

