Ρωσία: Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στo Μπέλγκοροντ

Δύο εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με μαρτυρίες. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες οι ρωσικές αρχές κατηγόρησαν τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις για τον βομβαρδισμό μιας αποθήκης καυσίμων στην ίδια πόλη.

Η αιτία που προκάλεσε τις εκρήξεις δεν διευκρινίστηκε άμεσα.

Μάλιστα στην πυρκαγιά που σημειώθηκε την Παρασκευή από έκρηξη, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως ανέφερε ο κ. Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz