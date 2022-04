Πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού - Συνεχίζονται οι μάχες στο Κίεβο

APimages

Τρεις ρουκέτες χτύπησαν κατοικημένη περιοχή στην περιφέρεια της Οδησσού σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, οι ρωσικοί πύραυλοι είχαν στόχο σημαντικές υποδομές στην Οδησσό αλλά η επίθεση αποκρούστηκε από την ουκρανική αεράμυνα.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως σκοτώθηκαν στην πυραυλική επιδρομή της Τρίτης στο περιφερειακό διοικητικό κτίριο στην πόλη Μικολάγιφ, στη νότια Ουκρανία, έγινε γνωστό από τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στο μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις απωθούνται από την περιοχή του Κιέβου αλλά οι μάχες εξακολουθούν να μαίνονται σε περιοχές κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ενώ τρεις πύραυλοι έπληξαν κατοικημένη περιοχή κοντά στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του κυβερνήτη Μαξίμ Μαρτσένκο, ο οποίος αναφέρει ότι υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

«Οι δυνάμεις μας απωθούν τον εχθρό από το Κίεβο», δήλωσε ο Ολεκσέι Αρέστοβιτς, πολιτικός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τον οποίο, ο ρωσικός στρατός στέλνει κάποιες από τις μονάδες του να πολεμήσουν στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί 17.700 Ρώσοι στρατιώτες.

Actual losses of the #Russian army according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine pic.twitter.com/spWRhSfD3G — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

Η ρωσική πλευρά κατηγορεί την ουκρανική για επίθεση σε αποθήκη πυρομαχικών στο Μπέλγκοροντ. Μάλιστα, το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι «το ουκρανικό πλήγμα εναντίον μιας αποθήκης καυσίμων στην ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ δεν δημιουργεί καλές συνθήκες για τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών», οι οποίες συνεχίζονται.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν αιχμαλώτους. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου, Κιρίλο Τιμοσένκο, στο πλαίσιο αυτής της ανταλλαγής, «86 στρατιωτικοί, μεταξύ των οποίων 15 γυναίκες, είναι πλέον ασφαλείς», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, η ανακατασκευή της πόλης αναμένεται να κοστίσει τουλάχιστον 10 δισ. δολάρια.

23:31 Νέα επικοινωνία Μπλίνκεν-Κουλέμπα - Τι συζήτησαν

Οι τρόποι με τους οποίους «οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοι και οι εταίροι βοηθούν την Ουκρανία να αμυνθεί ενάντια στον απρόκλητο και αδικαιολόγητο πόλεμο του Πούτιν» τέθηκαν στο επίκεντρο της νέας επικοινωνίας του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Είχα μια χρήσιμη συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα σήμερα. Ήταν καλό ότι ακολουθήσαμε την πρόσφατη συνάντησή μας στη Βαρσοβία και να συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοι και οι εταίροι βοηθούν την Ουκρανία να αμυνθεί ενάντια στον απρόκλητο και αδικαιολόγητο πόλεμο του Πούτιν», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

I had a useful conversation with Foreign Minister @DmytroKuleba today. It was good to follow-up on our recent meeting in Warsaw and to discuss ways the U.S., Allies, and partners are helping Ukraine defend against Putin?s unprovoked and unjustified war. We #StandWithUkraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 1, 2022

Call with @SecBlinken on steps to strengthen Ukraine economically and militarily so that we can continue to effectively fight back further Russian attacks. Grateful to the US for the already provided support. More hits on Russia’s economy, financial system, and trade are coming. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2022

«Επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον Α. Μπλίνκεν για τα βήματα προκειμένου να ενισχυθεί η Ουκρανία οικονομικά και στρατιωτικά ώστε να συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε περαιτέρω ρωσικές επιθέσεις. Ευγνώμων στις ΗΠΑ για την βοήθεια που έχουν αποστείλει μέχρι τώρα. Έρχονται περισσότερα πλήγματα στην οικονομία της Ρωσίας, στο οικονομικό σύστημα και στο εμπόριο», έγραψε στο Twitter ο Ντ. Κουλέμπα.

23:29 ΗΠΑ: Προμηθεύουν τους Ουκρανούς με εξοπλισμό για το ενδεχόμενο επίθεσης με χημικά ή βιολογικά όπλα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν στην Ουκρανία προμήθειες και εξοπλισμό για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης με χημικά ή βιολογικά όπλα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τον Λευκό Οίκο, που υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή δεν υπονομεύει τις ενέργειες του Κιέβου για την ετοιμότητα απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε ότι οι προμήθειες παρέχονται δεδομένης της προειδοποίησης από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες για το ενδεχόμενο η Ρωσία να αναπτύξει τέτοιου είδους όπλα στην Ουκρανία, προκειμένου να «σκηνοθετήσει» μια επιχείρηση και να θέσει τις βάσεις για να εξαπολύσει η ίδια μια επίθεση με χημικά ή βιολογικά όπλα.

Πρόσφατα, οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν πως «δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν χημικά όπλα όποιες συνθήκες κι αν συντρέχουν», δηλαδή ακόμη κι αν η Ρωσία κάνει χρήση αυτών στην Ουκρανία

23:11 Ρωσία: Ενισχύει με στρατό τα δυτικά σύνορα ως απάντηση στις ΝΑΤΟϊκές κινήσεις

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, σχολίασε πως η Ρωσία στέλνει περισσότερο στρατό στα δυτικά της σύνορα σε απάντηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ που έχουν συγκεντρωθεί εκεί.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως ο Υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, ενημέρωσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι τα συμμαχικά στρατεύματα ενισχύουν τη θέση τους στα δυτικά ρωσικά σύνορα, σύμφωνα με το RIA Novosti.

«Ο Πούτιν έδωσε οδηγίες στον Σοϊγκού και ο Υπουργός Άμυνας δουλεύει σε ένα πλάνο για να ενισχύσει και να δυναμώσει τις στρατιωτικές μας δυνάμεις στα δυτικά σύνορα ως απάντηση» πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

«Φυσικά, αυτό θα γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να προστατευτούμε και να διατηρήσουμε την αναγκαία ισοτιμία σε όλα, έτσι να μην σκεφτεί κανείς να μας επιτεθεί» είπε ο Πεσκόφ σε δηλώσεις του σε κανάλι της Λευκορωσίας.

22:33 Πώς αντιδρά η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας στον ρωσικό εκβιασμό για πληρωμές σε ρούβλια

O ενεργειακός όμιλος της Δανίας Orsted ανακοίνωσε ότι δεν θα πληρώσει το ρωσικό φυσικό αέριο σε ρούβλια. Η αυστριακή OMV έκανε γνωστό ότι αναμένει γραπτές πληροφορίες από την Gazprom. Η πολωνική PGNiG ανέφερε ότι ενημερώθηκε από την Gazprom για τις αλλαγές στον τρόπο πληρωμών. Οι γερμανικές εταιρείες (Uniper, RWE, VNG) δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής, ενώ η ιταλική ENI εξετάζει την στάση της. Αυτές είναι μερικές από τις αντιδράσεις της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας στην ρωσική απαίτηση για πληρωμές σε ρούβλια.

22:12 ΟΗΕ: Αξιωματούχος του μεταβαίνει την Κυριακή στη Μόσχα, με στόχο μια «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός»

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, ο Βρετανός Μάρτιν Γκρίφιθς, θα επισκεφθεί την Κυριακή τη Μόσχα, προκειμένου να προσπαθήσει να πετύχει μια «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

«Θα είναι στη Μόσχα την Κυριακή και μετά θα μεταβεί στο Κίεβο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας πως του ανατέθηκε πρόσφατα η αποστολή να «επιδιώξει μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία».

«Αυτό σημαίνει ότι δεν εγκαταλείπουμε την προοπτική να σταματήσουν οι μάχες» είτε «στην Υεμένη, στην Ουκρανία, παντού στον κόσμο», συμπλήρωσε ο Γκουτέρες.

«Τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία δέχθηκαν να τον υποδεχθούν (…) για την αποστολή του που στοχεύει να πετύχει μια ανθρωπιστική κατάσταση του πυρός», υπογράμμισε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Έως σήμερα, η Ρωσία αρνείτο κάθε επίσκεψη από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο του ΟΗΕ που θα είχε ως βασικό θέμα την Ουκρανία.

22:05 Κοινή γραμμή Μπλίνκεν - Τρας για τερματισμό της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια

Η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεργαστούν για τον τερματισμό της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Λιζ Τρας μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. «Συμφωνήσαμε ότι η πίεση στη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί και ότι θα εργαστούμε για να εξαλείψουμε την εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια», έγραψε η Τρας σε ανάρτησή της στο Twitter.

Spoke with @SecBlinken today about the situation in Ukraine.



We agreed that pressure on Russia must continue and we will work to eliminate dependency on Russian energy.



With our allies we will continue to support Ukraine 🇬🇧 🇺🇸 🇺🇦 pic.twitter.com/uOJentrDQ8 — Liz Truss (@trussliz) April 1, 2022

Οι δύο υπουργοί εξέτασαν ενδεχόμενες πρόσθετες ενέργειες που θα ενισχύσουν την αντίδρασή τους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Κατά την επικοινωνία τους, συζήτησαν επίσης για την προσεχή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και οι σύμμαχοί τους έχουν επιβάλλει μια σειρά από κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία, την οποία το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

21:57 Ουκρανία: Στους 31 οι νεκροί στο Μικολάιφ από επίθεση σε κυβερνητικό κτίριο

Τουλάχιστον 31 είναι οι νεκροί που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια ενός κυβερνητικού κτιρίου στο Μικολάιφ έπειτα από ρουκέτα που έπεσε στην περιοχή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

Στο μεταξύ, τα σωστικά συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς στην πόλη της νότιας Ουκρανίας, με τους διασώστες να ανασύρουν δεκάδες νεκρούς από τα συντρίμμια του κτιρίου που βρισκόταν στο κέντρο της πόλης.

Στο μεταξύμ για ενδεχόμενο έκθεσης Ρώσων στρατιωτών σε ακτινοβολία στην ευρύτερη περιοχή του Τσερνόμπιλ, όσο αυτή βρισκόταν στην κατοχή της Μόσχας, κάνουν λόγο οι ουκρανικές αρχές. Συγκεκριμένα, παρόλο που ο πυρηνικός σταθμός δεν υπέστη ζημιές, εγείρονται ανησυχίες επειδή τα ρωσικά στρατεύματα έσκαψαν χαρακώματα στη μολυσμένη περιοχή.

21:38 Ρωσία: Ο αμφιλεγόμενος δημοσιογράφος Αντρέι Μπαμπίτσκι πέθανε στο σπίτι του

Ο Ρώσος πολεμικός ανταποκριτής Αντρέι Μπαμπίτσκι πέθανε σε ηλικία 57 ετών στο σπίτι του, στο Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης και το Radio Free Europe.

Ο Μπαμπίτσκι, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, έγινε γνωστός όταν κάλυψε τους δύο πολέμους της Τσετσενίας για λογαριασμό του Radio Free Europe/Radio Liberty. Αιχμαλωτίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις και παραδόθηκε στους Τσετσένους αντάρτες, μια ανταλλαγή την οποία είχε καταδικάσει η διεθνής κοινότητα.

«Τα ρεπορτάζ του προκάλεσαν τις λυσσαλέες επικρίσεις των ρωσικών αρχών», ανέφερε ο σταθμός τη νεκρολογία του.

Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, το 2014, ο Μπαμπίτσκι υπερασπίστηκε σθεναρά τον αγώνα των ρωσόφωνων αυτονομιστών της ανατολικής Ουκρανίας, διέκοψε τις επαφές του με το Radio Free Europe και το 2015 εγκαταστάθηκε στο Ντονέτσκ, ένα από τα προπύργια των ανταρτών. Έγραψε πολλά άρθρα επικρίνοντας το Κίεβο και τις φιλελεύθερες θέσεις του.

21:13 Ουκρανία: Ενδεχόμενη έκθεση Ρώσων στρατιωτών σε ακτινοβολία στο Τσερνόμπιλ

Για ενδεχόμενο έκθεσης Ρώσων στρατιωτών σε ακτινοβολία στην ευρύτερη περιοχή του Τσερνόμπιλ, όσο αυτή βρισκόταν στην κατοχή της Μόσχας, κάνουν λόγο οι ουκρανικές αρχές. Συγκεκριμένα, παρόλο που ο πυρηνικός σταθμός δεν υπέστη ζημιές, εγείρονται ανησυχίες επειδή τα ρωσικά στρατεύματα έσκαψαν χαρακώματα στη μολυσμένη περιοχή.

Όταν ρωτήθηκε για το θέμα, ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι είπε ότι «δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει» αυτές τις πληροφορίες. Η υπηρεσία του ΟΗΕ «προσπαθεί να συγκεντρώσει πρόσθετα στοιχεία ώστε να παράσχει μια ανεξάρτητη εκτίμηση της κατάστασης», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

21:09 Οι κυρώσεις μετατρέπουν τη Ρωσία σε μια κλειστή οικονομία

Οι τεράστιες κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία μετατρέπουν τη Ρωσία σε μια κλειστή οικονομία που δεν έχει τα μέσα να παράγει δικά της καταναλωτικά και τεχνολογικά αγαθά, δήλωσε την Παρασκευή ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

21:05 Κομισιόν: Οι εταιρείες με συμβόλαια φυσικού αερίου να μην ανταποκριθούν στη ρωσική απαίτηση για πληρωμές σε ρούβλια

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες των οποίων οι συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου προβλέπουν πληρωμή σε ευρώ ή δολάρια δεν θα πρέπει να ανταποκριθούν στην απαίτηση της Ρωσίας για πληρωμή σε ρούβλια, διεμήνυσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Πρέπει να τηρούνται οι συμφωνημένες συμβάσεις. το 97% των σχετικών συμβάσεων ορίζουν ρητά την πληρωμή σε ευρώ ή δολάρια. Οι εταιρείες με τέτοιες συμβάσεις δεν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ρωσικές απαιτήσεις», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, όπως μεταδίδει το Reuters.

20:44 Reuters: Τέλος τα καύσιμα για πλοία με ρωσική σημαία στην Μεσόγειο

Οι προμηθευτές σταμάτησαν να πουλάνε καύσιμα στα πλοία με ρωσική σημαία σε μεγάλους ευρωπαϊκούς κόμβους, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας και της Μάλτας. Πρόκειται για ακόμα ένα ακόμη πλήγμα στις εξαγωγές της Μόσχας, ανέφεραν στο Reuters πέντε πηγές του κλάδου που γνωρίζουν το θέμα.

Η απώλεια πρόσβασης σε σημεία ανεφοδιασμού στη Μεσόγειο Θάλασσα δημιουργεί μεγάλα υλικοτεχνικά προβλήματα για τα ρωσικά πετρελαιοφόρα που πηγαίνουν από τα λιμάνια της Βαλτικής προς την Ασία. Παράλληλα, δημιουργεί ανησυχίες για την ασφάλεια λόγω πιθανής εμπλοκής στη θάλασσα με εύφλεκτα φορτία, λένε ναυτιλιακές πηγές.

20:11 Οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν την ανακατάληψη της πόλης Μπούτσα

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν την πόλη Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο δήμαρχός της σήμερα.

«Η 31η Μαρτίου θα γραφτεί στην ιστορία της πόλης μας ως η ημέρα απελευθέρωσής της από τις ρωσικές (δυνάμεις)» ανέφερε ο δήμαρχος Ανατόλι Φεντόρουκ σε ένα βίντεο που φαίνεται ότι έχει γυριστεί έξω από το δημαρχείο της Μπούτσα.

Κατά τ' άλλα, οι ρωσικές δυνάμεις απωθούνται από την περιοχή του Κιέβου αλλά οι μάχες εξακολουθούν να μαίνονται σε περιοχές κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Οι δυνάμεις μας απωθούν τον εχθρό από το Κίεβο», δήλωσε ο Ολεκσέι Αρέστοβιτς, πολιτικός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τον οποίο, ο ρωσικός στρατός στέλνει κάποιες από τις μονάδες του να πολεμήσουν στην ανατολική Ουκρανία.

Διάψευση Ουκρανών περί επίθεσης σε ρωσική δεξαμενή πετρελαίου στο Μπέλγκοροντ

Κορυφαίος αξιωματούχος της ουκρανικής κυβέρνησης αρνήθηκε τις κατηγορίες της Ρωσίας ότι το Κίεβο βρίσκεται πίσω από την επίθεση κατά μιας δεξαμενής πετρελαίου στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ.

Μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Ολεξίι Ντανίλοφ τόνισε: «Για κάποιον λόγο λένε ότι εμείς το κάναμε, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι δύο ουκρανικά ελικόπτερα Mi-24 ευθύνονταν για την επίθεση σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων στην πόλη Μπέλγκοροντ, συμπληρώνοντας ότι οι εγκαταστάσεις δεν προμήθευαν με καύσιμα τον ρωσικό στρατό.

Στην ίδια ανακοίνωση, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι τα δύο ελικόπτερα εξαπέλυσαν την επίθεση αφότου πέρασαν τα σύνορα πετώντας σε πολύ χαμηλό ύψος.

Unesco: Τουλάχιστον 53 πολιτιστικοί χώροι έχουν υποστεί ζημιές στην Ουκρανία λόγω του πολέμου

Τουλάχιστον 53 πολιτιστικοί χώροι καταστράφηκαν στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, έγινε σήμερα γνωστό από την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (Unesco).

Μεταξύ των χώρων αυτών βρίσκονται 29 θρησκευτικές τοποθεσίες, 16 ιστορικά κτίρια, τέσσερα μουσεία και τέσσερα μνημεία, για τα οποία η Unesco κατάφερε να επιβεβαιώσει τις ζημιές μέσω δορυφορικών φωτογραφιών και παραγόντων στο σημείο, εξήγησε ένας εκπρόσωπος τύπου της Unesco, σύμφωνα με τον οποίο ο κατάλογος αυτός «δεν είναι εξαντλητικός».

19:54 Ερυθρός Σταυρός: Κονβόι δεν κατάφερε να προσεγγίσει την Μαριούπολη

Δεν κατάφερε να προσεγγίσει την Μαριούπολη κονβόι του Ερυθρού Σταυρού για την εκκένωση αμάχων, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) που εδρεύει στη Γενεύη.

19:06 Ουκρανία: Προχώρησε και σε άλλη ανταλλαγή αιχμαλώτων με την Ρωσία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στην ανταλλαγή Ρώσων αιχμαλώτων με 86 Ουκρανούς στρατιώτες.

Δεν διευκρινίστηκε πόσοι ήταν οι Ρώσοι αιχμάλωτοι που απελευθερώθηκαν.

«Μόλις έγινε μια ανταλλαγή, 86 Ουκρανοί στρατιώτες, μεταξύ των οποίων ήταν και 15 γυναίκες, βρίσκονται ήδη σε ασφαλές μέρος» ανέφερε στο Telegram ο αναπληρωτής προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Κιρίλο Τιμοσένκο.

Today, our team tried to facilitate a safe passage out of #Mariupol.



But had to return to Zaporizhzhia after conditions made it impossible to proceed.



We will try again tomorrow.



It’s critical the parties respect agreements and provide the necessary security guarantees. — ICRC Ukraine (@ICRC_ua) April 1, 2022

19:02 H Gazprom φεύγει από την Γερμανία, κλείνει θυγατρικές ανά την Ευρώπη

Ο ρωσικός ενεργειακός όμιλος Gazprom ανακοίνωσε ότι σταματά τις δραστηριότητές του στη Γερμανία, εν μέσω διαμάχης μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με την επιμονή της Μόσχας για πληρωμές του φυσικού αερίου σε ρούβλια.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τερματίζει τη συμμετοχή της στην Gazprom Germania και σε όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της Gazprom Marketing & Trading. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ή εξηγήσεις.

18:54 Μπάιντεν: Περισσότερες από 30 χώρες θα αποδεσμεύσουν πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματά τους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε σήμερα ότι «περισσότερες από 30 χώρες» θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ουάσινγκτον και θα αντλήσουν πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματά τους, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η τιμή του μαύρου χρυσού.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), ο Μπάιντεν είπε: «Σήμερα το πρωί, περισσότερες από 30 χώρες συναντήθηκαν εκτάκτως και αποφάσισαν να διαθέσουν στην αγορά δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου».

18:18 Η ΙΑΕΑ ζήτησε να επισκεφθεί τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ζήτησε να επιτραπεί στους εμπειρογνώμονές της να επισκεφθούν τον σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, την πληροφορία αυτή μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom.

17:55 Ευρωπαίοι αναλυτές και αξιωματούχοι: Η μπλόφα Πούτιν για τις πληρωμές αερίου σε ρούβλια

Η απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να ξεκόψει τους Ευρωπαίους από το φυσικό αέριο, εκτός αν αρχίσουν να πληρώνουν σε ρούβλια, είναι περισσότερο μια «μπλόφα» παρά μια πραγματική απειλή, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους και αναλυτές.

17:50 Ερντογάν: Επανέλαβε την πρόταση για συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν συνομίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και κάλεσε τη Ρωσία και την Ουκρανία να ενεργήσουν με κοινή λογική και να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάλογο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Ο Ερντογάν και ο Πούτιν συζήτησαν για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων που λαμβάνουν χώρα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ερντογάν είπε ότι οι «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες δημιούργησαν ελπίδες για ειρήνη.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την προσφορά του να φέρει σε επαφή τον Πούτιν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

17:32 Προειδοποίηση της ΕΕ στην Κίνα να μην παράσχει βοήθεια στη Ρωσία

Η φήμη της Κίνας διακυβεύεται εάν βοηθήσει τη Ρωσία να αποφύγει τις διεθνείς κυρώσεις προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιτεν μετά από διαδικτυακή σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ.

«Η Κίνα ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει μια πολύ ειδική ευθύνη όσον αφορά την εισβολή στην Ουκρανία. Η Κίνα -θα έπρεπε αν όχι να υποστηρίζει- τουλάχιστον να μην παρεμβαίνει στις κυρώσεις μας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Open and frank exchange today at the 🇪🇺🇨🇳 Summit



There must be respect for international law and Ukraine?s sovereignty and territorial integrity.



China, as a Permanent member of the UN Security Council, has a special responsibility.

https://t.co/3pp8VSAqUH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 1, 2022

Ενώ υπογράμμισε πως «μια παράταση του πολέμου και περισσότερη αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία δεν είναι προς το συμφέρον κανενός».

Σύμφωνα με την επικεφαλής της Κομισιόν, καθημερινά οι εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-Κίνας φτάνουν στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυτές της Κίνας με τη Ρωσία δεν ξεπερνούν τα 330 εκατ. ευρώ την ημέρα.

«Η ΕΕ και η Κίνα συμφωνήσαμε ότι αυτός ο πόλεμος απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία. Αυτή η διπλή αστάθεια δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της Κίνας, ούτε της ΕΕ. Έχουμε κοινή ευθύνη ως παγκόσμιοι παράγοντες να εργαστούμε για την ειρήνη και την ασφάλεια», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ. Τόνισε, επίσης, ότι η ΕΕ και οι διεθνείς εταίροι της επέβαλαν αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία για να πιέσουν το Κρεμλίνο να σταματήσει τον πόλεμο - «κυρώσεις οι οποίες έχουν τίμημα και για τους Ευρωπαίους που είναι το κόστος για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

«Κάθε απόπειρα μεταστροφής των κυρώσεων ή βοήθειας προς τη Ρωσία θα παρατείνει τον πόλεμο με περισσότερες απώλειες ζωών και μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις», προειδοποίησε ο Σαρλ Μισέλ. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η ΕΕ θα παρακολουθεί κάθε απόπειρα οικονομικής ή στρατιωτικής βοήθειας προς τη Ρωσία, ενώ από την άλλη, τυχόν θετικά βήματα από την πλευρά της Κίνας για τον τερματισμό του πολέμου, θα γίνουν δεκτά με ικανοποίηση, τόσο από την ΕΕ, όσο και από την παγκόσμια κοινότητα.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, στη Σύνοδο ΕΕ-Κίνας συζητήθηκαν ζητήματα διμερών σχέσεων, όπως ο τομέας της υγείας και η συνεργασία για την πρόληψη μελλοντικών πανδημιών, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το εμπόριο και οι επενδύσεις, αλλά και θέματα διαφωνιών, όπως η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων μειονοτικών ομάδων από την Κίνα (Σιντζιάνγκ, Εσωτερική Μογγολία και Θιβέτ).

«Κίνα και ΕΕ θα πρέπει να παράσχουν σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο»

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTY, o Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι ΕΕ και Κίνα μπορούν να επικοινωνούν περισσότερο για μείζονα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις τους και την παγκόσμια ειρήνη και ότι θα πρέπει να παράσχουν σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο.

«Η Κίνα πιέζει για ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία με τον δικό της τρόπο», δήλωσε ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV.

17:11 Υποχωρεί το ρούβλι από τα υψηλά 5 εβδομάδων, ανοδικά οι ρωσικές μετοχές

Το ρωσικό ρούβλι βρέθηκε σε υψηλά άνω των πέντε εβδομάδων την Παρασκευή και πλέον κινείται στο εύρος των 83-84 έναντι του δολαρίου, και οι ρωσικές μετοχές καταγράφουν άνοδο, με τους επενδυτές να κοιτάζουν τις εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και το θέμα που έχει προκύψει με τις πληρωμές φυσικού αερίου.

Η κίνηση του Πούτιν να ζητήσει τις πληρωμές για φυσικό αέριο σε ρούβλια ενίσχυσε το ρωσικό νόμισμα ενώ η άνοδος σύμφωνα με τους αναλυτές οφείλεται και στην τεχνητή διόγκωση των τιμών λόγω των capital controls.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε ότι μετριάζει τους περιορισμούς στις μεταφορές κεφαλαίων για τους ιδιώτες για έξι μήνες, επιτρέποντας περιορισμένες μηνιαίες μεταφορές σε ξένο νόμισμα που μπορεί να μειώσει την πίεση στους Ρώσους που στέλνουν τακτικά κεφάλαια σε συγγενείς στο εξωτερικό.

Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα έκανε σαφές ότι τα μέτρα δεν θα ισχύουν για άτομα από χώρες που έχουν υποστηρίξει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Την ίδια στιγμή οι ρωσικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν ενδοσυνεδριακά το υψηλότερο επίπεδο από τις 22 Φεβρουαρίου.

Ο δείκτης RTS (σε δολάρια) σημείωσε άνοδο 2,3% στις 1.042,8 μονάδες. Ο ρωσικός δείκτης MOEX με βάση το ρούβλι κινήθηκε επίσης με άνοδο 2,3% στις 2.759,1 μονάδες.

Οι μετοχές του ενεργειακού ομίλου Gazprom αυξήθηκαν κατά περίπου 3,7%.

17:05 Ζελένσκι: Η πρωτοβουλία της Γαλλίας για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους από τη Μαριούπολη πρέπει να υλοποιηθεί

Νέα επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή.

«Συνεχιζόμενες συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Του είπα για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας. Συζητήσαμε για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης - την πορεία και τις προοπτικές, τη σημασία των εγγυήσεων ασφάλειας. Η πρωτοβουλία της Γαλλίας για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους από τη Μαριούπολη πρέπει να υλοποιηθεί», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Β. Ζελένσκι,