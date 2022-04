Κοινή γραμμή Μπλίνκεν - Τρας για τερματισμό της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια

Η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεργαστούν για τον τερματισμό της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Λιζ Τρας μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. «Συμφωνήσαμε ότι η πίεση στη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί και ότι θα εργαστούμε για να εξαλείψουμε την εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια», έγραψε η Τρας σε ανάρτησή της στο Twitter.

Spoke with @SecBlinken today about the situation in Ukraine.



We agreed that pressure on Russia must continue and we will work to eliminate dependency on Russian energy.



With our allies we will continue to support Ukraine 🇬🇧 🇺🇸 🇺🇦 pic.twitter.com/uOJentrDQ8