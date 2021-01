Πρόταση για παραπομπή του Τραμπ φέρνουν οι Δημοκρατικοί

Πρόταση υπέρ της παραπομπής Τραμπ μετά τα δραματικά γεγονότα στο Καπιτώλιο πρόκειται να καταθέσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη Δευτέρα οι Δημοκρατικοί, όπως δήλωσε σήμερα ο βουλευτής Τεντ Λιου.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Λιου, ο οποίος μετείχε ενεργά τον Δεκέμβριο του 2019 στη διαδικασία της Βουλής των Αντιπροσώπων για την παραπομπή του Τραμπ, η οποία τελικά απέτυχε μετά την αντίθετη απόφαση της Γερουσίας, ανέφερε ότι υπάρχουν σήμερα 180 βουλευτές που υποστηρίζουν την πρόταση κατά του απερχόμενου προέδρου μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο.

UPDATE to the update: We’ve just hit 180 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me and @HouseJudiciary staff.



We will introduce the Article of Impeachment this Monday during the House’s pro forma session. https://t.co/qm7LmXhOgK