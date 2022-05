Προσπάθειες των G7 για την συνέχιση εξαγωγών σιτηρών από Ουκρανία - Ανοιχτός σε συζήτηση ο Πούτιν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε σήμερα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι διεθνείς εταίροι της Βρετανίας εργάζονται εντατικά για να βρουν τρόπους, ώστε να ξαναρχίσουν οι εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία και να αποτραπεί μία παγκόσμια επισιτιστική κρίση.

Ο Τζόνσον που μιλάει τακτικά με τον Ζελένσκι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, είπε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη σπουδαιότητα της διατήρησης της ενότητας της διεθνούς κοινότητας, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργαστεί με τους εταίρους του στην G7 ασκώντας πιέσεις για ταχεία πρόοδο», σύμφωνα με ένα γραπτό αντίγραφο της τηλεφωνικής συνομιλίας, σχετικά με την εξαγωγή σιτηρών.

Μάλιστα υπογραμμίζεται ότι «οι ηγέτες συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα, αλλά και για την ανάγκη χαλάρωσης από τη Ρωσία του ναυτικού αποκλεισμού, ώστε να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων.»

I told President @ZelenskyyUa this morning that we stand with Ukraine for the long-term. We'll continue to provide equipment to help the Ukrainian Armed Forces defend their country, and we're working intensively to find ways to resume grain exports & avert a global food crisis.