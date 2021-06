Πρόκληση... δεκτή, αλλά και πρόκριση του Τσιτσιπά στους «16» του Ρολάν Γκαρός!

Ολα έμοιαζαν με θέμα ρυθμού αλλά κι ενός... ξεσπάσματος. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ από τον Τζον Ισνερ, στον αγώνα για τον 3ο γύρο του Ρολάν Γκαρός το βράδυ της Παρασκευής (4/6), όμως όταν φώναξε στον εαυτό του φάνηκε να αφυπνίζεται και βρήκε και τις δυνάμεις και τις λύσεις για να «λυγίσει» με ανατροπή και 3-1 σετ (5-7, 6-3, 7-6, 6-1) τον πανύψηλο (με μπόι 2,08μ.!) Αμερικανό. Ο Ελληνας πρωταθλητής πανηγύρισε άλλη μία νίκη και προκρίθηκε στους «16», όπου τον περιμένει ο Ισπανός Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, ο οποίος νίκησε 3-0 τον Αμερικανό Στιβ Τζόνσον.

This is a #RolandGarros title contender 🏆 🇬🇷 @steftsitsipas overcomes Isner 5-7, 6-3, 7-6, 6-1 to reach the 4R in Paris 👏 pic.twitter.com/4ftvbaGTY7

Οι αναμετρήσεις με τον Ισνερ απαιτούν υπομονή λόγω του εξαιρετικού σερβίς του 36χρονου Αμερικανού, ο οποίος κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-5, κάνοντας μπρέικ για το 6-5 και έχοντας 83% στο σερβίς! Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς έχασε τριπλό break point για να προηγηθεί 3-1, δεν το εκμεταλλεύτηκε όμως έπειτα από φωνές στον εαυτό του «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του, πέτυχε το 5-3 και έφτασε με 6-3 στην ισοφάριση σε 1-1!

Το τρίτο σετ ήταν ισορροπημένο, με τον Ισνερ να έχει 15 άσους ως το προβάδισμά του με 5-4. Ολα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, όμως, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να επικρατεί και να παίρνει καθοριστικό πλεονέκτημα με 2-1 σετ, αλλά και ψυχολογικό αβαντάζ, όσο ο Ισνερ άρχιζε να κουράζεται. Ο Ελληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε τα δεδομένα, καθώς πέτυχε μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ του τέταρτου και έφτασε και στο 3-0, το οποίο τον έβαλε στο «μονοπάτι» για να φτάσει στη νίκη και την πρόκριση.

Ο Τζον Ισνερ, Νο34 στον κόσμο, δεν κατάφερε να περάσει για τέταρτη φορά στον 4ο γύρο του Ρολάν Γκαρός (μετά το 2014, 2016, 2018) και υπέστη την 13η διαδοχική ήττα του από αντίπαλο του Top-5... Στους «16» ο Τσιτσιπάς θα συναντήσει τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα. Ο 29χρονος Ισπανός είναι στο Νο12 της παγκόσμιας κατάταξης, πάντως, έχει ηττηθεί και στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις με τον «Τσίτσι», το 2018 στη Βαρκελώνη και το 2020 στο Ντουμπάι.

ⓟoised

ⓒonfident

ⓑrilliant



No.12 seed @pablocarreno91 is headed to R4 at #RolandGarros for the third time with a 6-4, 6-4, 6-2 win over Johnson. He faces the winner of Isner/Tsitsipas next. pic.twitter.com/uG684oQoMu