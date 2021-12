Προειδοποίηση ECDC για Όμικρον - Απαιτείται επείγουσα και ισχυρή δράση

Καμπανάκι κινδύνου κρούει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για τη μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού, επισημαίνοντας ότι πιθανόν θα είναι κυρίαρχη στις αρχές του 2022, ενδεχόμενο που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για αύξηση νοσηλειών και θανάτων.

«Απαιτείται επείγουσα και ισχυρή δράση για τη μείωση της μεταδοτικότητας, προκειμένου να μετριαστεί η ήδη σημαντική επιβάρυνση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και να προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι στους επόμενους μήνες», σημειώνει το ECDC.

Η μετάλλαξη «Όμικρον» του κορονοϊού πιθανότατα θα είναι κυρίαρχη στις αρχές του 2022, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η παραλλαγή «Δέλτα» παραμένει η πιο διαδεδομένη.

«Ως εκ τούτου, αξιολογούμε την πιθανότητα περαιτέρω εξάπλωσης της παραλλαγής Όμικρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ως πολύ υψηλή» σημειώνει.

Η εμφάνιση της παραλλαγής ανησυχίας «Όμικρον» εγείρει σοβαρές ανησυχίες λόγω των προκαταρκτικών αναφορών για σημαντικό πλεονέκτημα ανάπτυξης και πιθανή ανοσολογική διαφυγή σε σύγκριση με την παραλλαγή «Δέλτα».

Παρόλο που τα κρούσματα της «Όμικρον» τα οποία αναφέρθηκαν αρχικά στην ΕΕ/ΕΟΧ συνδέονταν με ταξίδια, καταγράφεται πλέον αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων που έχουν αποκτηθεί εντός της ΕΕ/ΕΟΧ, μεταξύ άλλων ως τμήματα ομάδων και εστιών.

Τα κρούσματα ανιχνεύονται επίσης μέσω αντιπροσωπευτικών δειγματοληψιών σε συστήματα παρακολούθησης ρουτίνας. Αυτό δείχνει ότι η κοινοτική μετάδοση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ και ότι αναμένεται περαιτέρω ταχεία αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων τους επόμενους δύο μήνες.

Τα δεδομένα είναι επί του παρόντος πολύ περιορισμένα για να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της νόσου που προκαλείται από την «Όμικρον» στον πληθυσμό της ΕΕ και του ΕΟΧ.

Ωστόσο, ακόμα και αν η σοβαρότητα της νόσου που προκαλείται από την εν λόγω μετάλλαξη είναι ίση ή χαμηλότερη από τη σοβαρότητα της «Δέλτα», η αυξημένη μεταδοτικότητα και η επακόλουθη εκθετική αύξηση των περιπτώσεων θα αντισταθμίσουν γρήγορα τα τυχόν οφέλη μιας πιθανόν μειωμένης σοβαρότητας.

#JustPublished!

Assessment of the further emergence of the #SARSCoV2 Omicron variant of concern in the context of the ongoing #Delta transmission in the EU/EEA.



18th update of the #COVID19 Rapid Risk Assessment can be found here: https://t.co/MoSdRN4SQH pic.twitter.com/Tcdta3QRMv