Προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: Μείνετε σπίτι αυτά τα Χριστούγεννα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κάλεσε τους ανθρώπους να μείνουν στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, καθώς «δεν αξίζει τον κίνδυνο» να νοσήσουν από τον κορονοϊό.

Η προειδοποίηση του ΠΟΥ έρχεται μια χρονική περίοδο, όπου η μία χώρα μετά την άλλη στην Ευρώπη, ανακοινώνουν περιοριστικά μέτρα, ενώ στην απεύθυνση σημειώνεται ότι «το ασφαλέστερο πράγμα που πρέπει να κάνετε τώρα είναι να μείνετε στο σπίτι».

Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τομέα του ΠΟΥ, Χανς Κλούγκε, σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «υπάρχει ακόμη μια διαφορά μεταξύ του τι επιτρέπεται από τις αρχές σας να κάνετε και του τι πρέπει να κάνετε».

«Έχουμε λίγους ακόμη μήνες θυσίας και και πρέπει να συμπεριφερθούμε με τρόπο που θα είμαστε συλλογικά υπερήφανοι. Όταν θα κοιτάμε πίσω σε αυτές τις πρωτοφανείς στιγμές, ελπίζω ότι όλοι θα αισθανθούμε ότι ενεργήσαμε με ένα πνεύμα ανθρωπισμού για την προστασία όσων το έχουν ανάγκη», ανέφερε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Ευρώπης σημειώνοντας ότι η πανδημία έχει πλήξει τόσο τις οικονομίες όσο και την ψυχική υγεία του κόσμου.

