Προβλέψεις και λίγη φαντασία θα κάνουν φέτος τη διαφορά

Στο πρώτο μας άρθρο για τη νέα χρονιά θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε παλαιότερες αναφορές μας, που αποδεικνύουν τη διορατικότητα της στήλης, για το μέλλον και τις αλλαγές που έφερε η κρίση της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία. Θα τολμήσουμε μια ακόμη πρόβλεψη για την πορεία του 2022, η οποία θα διαφέρει από την προσφιλή τακτική των μεγάλων διεθνών οίκων και αναλυτών, “ναι μεν θα ανέβει αλλά υπάρχει και μια περίπτωση να πέσει”, που θυμίζει λίγο Jim Carrey στην κινηματογραφική ταινία του 1994, "Dumb&Dumber". Όταν του είπαν ότι οι πιθανότητες να "κλείσει" ραντεβού με το χαρακτήρα της ηθοποιού Lauren Holly είναι μία στο εκατομμύριο, το πρόσωπό του Carrey έλαμψε:"Άρα λοιπόν, μου λέτε ότι υπάρχει μια πιθανότητα!"

Πριν την πανδημία, η στήλη ενημέρωνε και υποψίαζε τους επενδυτές, ότι η κρίση θα διαφέρει από αυτό που περιμένουν οι περισσότεροι, όπως και συνέβει! Στο άρθρο μου, «Και όμως υπάρχει μια πιθανότητα!» (Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018), αναφέρω σε ένα σημείο του: «Η κρίση θα συμβεί ξανά αλλά θα είναι διαφορετική και σίγουρα δε θα μοιάζει με την προηγούμενη.

Το αν θα είναι περισσότερο καταστροφική θα κριθεί από την αιτία που θα την προκαλέσει και τον αδύναμο κρίκο της». Πριν έναν χρόνο ακριβώς στο άρθρο μας με τίτλο “Sell in may but don’t go away” (15/10/2019) αναφέραμε: «Πραγματική απειλή για μια χώρα, για μια οικονομία, για τις αγορές αποτελεί εκείνο που έρχεται όταν κανείς δεν το περιμένει και σίγουρα όταν έρθει ο κόσμος δε θα είναι έτοιμος να το υποδεχθεί… πόσο μάλλον η Ευρωπαϊκή ένωση, εάν δεν αλλάξει ριζικά.».

Ξεκινώντας στην διαδρομή των άρθρων μας από τον Μάρτιο του 2020 αναφέραμε, “Ο πλανήτης βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση! Ο εχθρός είναι ικανός να καταστρέψει βασικές δομές του οικοδομήματος αλλά όπως κάθε παγκόσμια κρίση, ή σκηνικό πόλεμου στην περίπτωση μας, θα επανέλθει και θα αναγεννηθεί με νέους κανόνες και ριζικές παγκόσμιες αλλαγές. Οι αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις, οι αλλαγές στην κοινωνική και πολιτική ζωή και οι αλλαγές στις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της τρομοκρατίας με εισβολές εναντίον «ύποπτων» χωρών ήταν μερικές βασικές της κρίσης από την πτώση των «δίδυμων πύργων».

Η κρίση του 2008 έφερε απίστευτες νέες αλλαγές με κυρίαρχες εκείνες στις παγκόσμιες συναλλαγές μεταξύ των τραπεζών, των πολιτών, του εμπορίου, την παρακολούθηση των κεφαλαίων, των επιχειρήσεων, των πολιτών κ.λ.π. Ο «νέος κόσμος» που θα βιώσουμε έπειτα από το πέρασμα της κρίσης θα έχει αλλαγές που φαντάζομαι κανείς μας δεν μπορεί να διανοηθεί σήμερα. Βασικές εκ των οποίων στις εργασιακές σχέσεις, στις ατομικές ελευθερίες, στις μετακινήσεις, στο παγκόσμιο εμπόριο, στις μεταφορές και σε άλλους σημαντικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που θα αλλάξουν δραματικά και άμεσα, καθώς ο κίνδυνος ενός θανατηφόρου ιού θα παραμονεύει πάντα από δω και στο εξής. Μπορεί μέχρι σήμερα να βλέπαμε τις εν λόγω ταινίες και να διασκεδάζαμε, αλλά πλέον η «ασύμμετρη απειλή» είναι εδώ. Όπως παραμονεύει από την 11η Σεπτέμβρη ο φόβος της τρομοκρατίας, ή ο φόβος της κατάρρευσης των τραπεζών και των καταθέσεων μας λόγω της κρίσης του 2008.

Συνέχεια της αρθογραφίας μας αναφερθήκαμε στο αιώνιο ερώτημα των απανταχού οικονομολόγων ανά τον πλανήτη και δώσαμε άμεσα την απάντηση και σε αυτό το ερώτημα. “Για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα αγοράζουν οι κεντρικές τράπεζες μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα και ότι πουλιέται στον πλανήτη μέσω των χρηματαγορών; Θα κάνουν τα πάντα για να στηρίξουν τις οικονομίες; Ποιος θα πληρώσει και πότε τα σπασμένα; Μήπως κανένας;

Μήπως τελικά θα οδηγηθούμε στην πολυπόθητη και σωτήρια παγκόσμια διαγραφή του χρέους; Μήπως τελικά ο ιός αναδειχθεί από «μαύρο κύκνο» σε «σωτήρα» της παγκόσμιας οικονομίας, που προσπαθεί εναγωνίως να γλυτώσει από το ¨αδηφάγο τέρας του παγκοσμίου χρέους»; Ερωτήματα που θα μας ταλαιπωρήσουν για τα επόμενα δύο χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κερδήθηκε η πρώτη μάχη, ο πόλεμος δεν τελείωσε….ας ελπίσουμε στις λιγότερες δυνατές απώλειες…. “

Φθάσαμε αισίως στις πρώτες ημέρες του 2022 και ζούμε πλέον τις μεγάλες αλλαγές που επήλθαν από την κρίση της πανδημίας. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση του αιώνα μας, στην οποία αναφερθήκαμε και αναλύσαμε διεξοδικά από την στήλη, όπως και πολλοί συνάδελφοι του liberal, αφορά στην κλιματική κρίση, που αποτελεί και το επόμενο μεγάλο αγκάθι της ανθρωπότητας. Βέβαια είναι μια κρίση που την γνωρίζουμε και δε θα λάβει τρομακτικές διαστάσεις, εκτός εάν δούμε και εδώ τις ακραίες καταστάσεις που βλέπουμε στις ταινίες φαντασίας και ψάχνουμε όλοι την κιβωτό για να σωθούμε!

Τι θα κάνει λοιπόν την διαφορά στο 2022 και πως θα καταφέρουμε να είμαστε κερδισμένοι από τις κινήσεις μας στις αγορές, όποιες και αν είναι αυτές. Όπως έγραψα και στο προχθεσινό μου άρθρο, “Μια συμβουλή από την στήλη για την καλύτερη πρόβλεψη, για το 2022, είναι να την αναζητήσετε στον καθρέφτη και στους εφικτούς στόχους που πηγάζουν από την προσωπικότητα του καθενός. Δώστε λοιπόν την σωστή απάντηση στην σωστή ερώτηση!”

Το σημαντικότερο στοιχείο που θεωρεί η στήλη που θα κάνει τη διαφορά για την νέα χρονιά είναι η μεγάλη ρευστότητα που υπάρχει στα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Οι κίνδυνοι που υπάρχουν είναι όλοι γνωστοί και ικανοί να δημιουργήσουν ανά πάση στιγμή μια μεγάλη κρίση. Οι σημαντικότεροι εξ'αυτών η πανδημία και η κλιματική κρίση, που βάζουν σε πειρασμό τους διαχειριστές κεφαλαίων να αυξήσουν σημαντικά τη ρευστότητά τους σε επίπεδα της άνοιξης του 2020.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η ρευστότητα των διαχειριστών έχει εκτοξευθεί κατά 14% μόνο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου φτάνοντας σε μέσο όρο το 36%, κοντά στα 5 τρις δολ., τάση η οποία διατηρείται και θα συνεχιστεί σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις και τον Ιανουάριο.

Που βρίσκεται όμως το στοιχείο της έκπληξης που θα γκρεμίσει τις αγορές για να αγοράσουν φθηνότερα οι διαχειριστές που ρευστοποιούν; Συμφωνούμε ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που είναι φούσκα, όμως όταν όλοι έχουν άπλετη ρευστότητα γιατί περιμένουν κάτι, τότε δυστυχώς αυτό δε θα έρθει! Όσο λοιπόν αυξάνεται η ρευστότητα των διαχειριστών, τόσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από το στοιχείο της έκπληξης! Ποτέ δεν υπήρξε πτώση ή κραχ με τους διαχειριστές να βρίσκονται εκτός αγοράς, το αντίθετο μάλιστα, καθώς ο υπερδανεισμός για αγορές βρίσκεται στα ύψη!

Πιθανότερο σενάριο για το 2022 θεωρούμε ότι θα είναι το γεγονός να δούμε ακραίες εισρροές αυτής της ρευστότητας, που περιμένει να τοποθετηθεί χαμηλότερα. Καθώς οι αγορές δεν σπάζουν τα τεχνικά σημεία στήριξής τους, οι διαχειριστές θα σπεύσουν να τοποθετηθούν όπου βρουν και όσο το βρουν, (όπως γνωρίζουν οι παλαιότεροι το πιο δύσκολο είναι να είσαι έξω από το πάρτι, παρά να έχεις μια μετοχή και να χάνεις 20%!). Πολύ εύκολα λοιπόν για το ξεκίνημα της χρονιάς θα μπορούσαν οι αγορές να βρεθούν σε υψηλότερα επίπεδα, οδηγούμενοι από την μεγάλη ρευστότητα που βρίσκεται σε αναμονή.

Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε και η ελληνική αγορά να κάνει την υπερβολή της από την ετήσια απραξία του 2021. Εκεί πλέον θα μιλάμε για μια ακραία υπερβολή και ένα Sucker Rally! Η συνέχεια θα αποτελέσει και το πιο δύσκολο σημείο, καθώς εκεί θα πρέπει όλοι να αναζητήσουμε το στοιχείο της έκπληξης που θα πιάσει στον ύπνο τα επενδυμένα κεφάλαια που τοποθετήθηκαν υπό το άγχος ότι θα χάσουν την άνοδο των δεικτών.

Αναζητώντας τις πιο πιθανές εκπλήξεις για τα επόμενα χρόνια, θα εστιάσουμε εκ νέου στις ιογενείς λοιμώξεις, καθώς καθημερινά εμφανίζονται νέες παραλλαγές ιών και ασθενειών. Από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, κάνουν την εμφάνισή τους δεκάδες σενάρια, πολλά εκ των οποίων στην σφαίρα της συνωμοσιολογίας και της φαντασίας, όπως αυτό που διάβασα πρόσφατα και αναφέρεται σε ένα βακτήριο που ξυπνάει από το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική και θα είναι η νέα... θανατηφόρα πανδημία. Η κλιματική κρίση στο μέτρο που είναι αντιμετωπίσιμη μέχρι στιγμής δεν αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για τις αγορές, καθώς το γνωρίζουμε. Αν όμως αναζητήσουμε μια κιβωτό γιατί ο πλανήτης θα βουλιάξει τότε και πάλι δε θα χρειαζόμαστε τις επενδύσεις!

Στην ίδια λογική, των σεναρίων καταστροφής του κόσμου, εντάσσεται και η.. σύγκρουση με έναν αστεροειδή, ένα γεγονός που ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη μας, οπότε και πάλι δε θα μας ενδιαφέρουν οι επενδύσεις μας! Ο βιολογικός πόλεμος όπου κράτη θα επιτίθενται με ιούς σε άλλα κράτη! Οι κυβερνοεπιθέσεις που θα μπορούσαν να σβήσουν τις αξίες από τα ταμπλό των χρηματιστών και να σπείρουν παγκόσμιο πανικό! Η επέλαση των μηχανών! Ένας Παγκόσμιος πόλεμος που θα ξεκινήσει από μια ελληνοτουρκική σύρραξη.

Θα μπορούσα να αναφέρω άπειρα παραδείγματα πιθανών και απίθανων εκπλήξεων που θα έκαναν την διαφορά και θα τρομοκρατούσαν τις αγορές του πλανήτη. Παρόλο που για κάποια εξ αυτών υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να συμβούν, αυτό που θα με τρόμαζε, ως πιθανή έκπληξη για το 2022, θα ήταν η επέλαση ενός ψυχρού κύματος χειμώνα που σε συνδυασμό με την ψυχροπολεμική κατάσταση στην Ουκρανία, θα γονάτιζε την Ευρώπη και την οικονομία της. Φανταστείτε να μην υπάρχει ρεύμα, νερό, τρόφιμα κ.ο.κ.

Και τα πάντα να είναι παγωμένα! Ή μια ακόμη επικίνδυνη μετάλλαξη, πιθανόν η Ωμέγα, για να κλείσει και το αλφάβητο, όπου ένα εκ νέου παγκόσμιο lockdown, θα δώσει την χαριστική βολή στον πληγωμένο μας πλανήτη (το στοιχείο της έκπληξης και της αβεβαιότητας!).Η ψυχολογία των ανθρώπων του πλανήτη είναι στο ναδίρ και οι φετινές εορτές δε φαίνεται να συμβάλλουν και τόσο ώστε να βρεθεί υψηλότερα. Σύμφωνα με μελέτες ψυχολόγων η περίοδος μετά τις εορτές, είναι η χειρότερη για μια μεγάλη μερίδα ατόμων και έχουμε και τις περισσότερες αυτοκτονίες, (αυτά προ πανδημίας). Αν δεν αλλάξει η εικόνα τους επόμενους μήνες θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες εξάρσεις βίας και βανδαλισμών, κάτι που απευχόμαστε.

Αν και οι περισσότεροι αναλυτές εστιάζουν στην αναμενόμενη διόρθωση των αγορών από το ράλι των 13 ετών, εμείς θα τονίσουμε ότι σε κανονικές συνθήκες υπάρχει το σενάριο να δούμε μια καλύτερη εικόνα, καθώς μια διόρθωση, στις παγκόσμιες αγορές, της τάξεως του 15%, είναι καλοδεχούμενη και στα πλαίσια της κανονικότητας. Τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων μας δίνουν την δυνατότητα να κερδίσουμε από την πτώση, να αντισταθμίσουμε το χαρτοφυλάκιο μας αλλά και τις μεγάλες εταιρείες, εάν κινηθούν διορατικά, (βλ. ΔΕΗ , ΜΥΤΙΛ κ.α. οι οποίες αντισταθμίζουν ισοτιμίες και ενέργεια), να αποδίδουν κέρδη και μερίσματα στους μετόχους.

Στις διεθνείς αγορές γίνεται σε μεγαλύτερα μεγέθη από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Άρα και οι τιμές τους που επηρεάζουν τους δείκτες, τους επηρεάζουν υπό το καθεστώς πανικού (λόγω πτώσης) αλλά επανέρχονται γρήγορα στις αρχικές τους τιμές, καθώς δεν επηρεάζονται τα κέρδη τους τα οποία αντισταθμίζουν με την πτώση. Το σενάριο η μετάλλαξη Όμικρον να αποτελέσει το τέλος της πανδημίας, καθώς είναι προς ώρας πιο ήπια, μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της ψυχολογίας, και να οδηγήσει σε προσωρινά υψηλά τις αγορές, οι οποίες στη συνέχεια θα διορθώσουν λογικά λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων.

Και αυτό φυσικά θα είναι πλήρως ελεγχόμενο και αναμενόμενο από όλους. Η αλήθεια είναι ότι κάποτε φοβόμουν περισσότερο τα κραχ! Τώρα τα επιζητώ ως κερδοσκοπικό εργαλείο για γρήγορα και άμεσα κέρδη! Θυμάμαι την πιο αγχωτική κερδοσκοπική κίνηση της καριέρας μου στην ελληνική αγορά, στην κρίση των Ιμίων, όπου τότε δεν υπήρχαν τα εργαλεία των παραγώγων και έπρεπε να αγοράσω μετοχές και να ρισκάρω τεράστια ποσά, ενώ αν υπήρχαν δικαιώματα και συμβόλαια τα κέρδη που θα είχαμε θα ήταν 10πλάσια και θα κοιμόμασταν και το βράδυ!

Σε όλες τις κρίσεις υπάρχει το κύριο στοιχείο που φοβόμαστε, αλλά η έκπληξη έρχεται εκεί που δεν το περιμένουμε. Πάντοτε οι αμερικάνοι φοβόνταν την τρομοκρατία μία φορά τους ήρθε απρόσμενα και με κινηματογραφικό σενάριο η επίθεση! Φοβόμασταν την κρίση των ακινήτων στις ΗΠΑ , δύο χρόνια πριν σκάσει, και έσκασε ξαφνικά, εκεί που όλοι ήταν σίγουροι, ακόμα και ο Μπερνάνκι, ότι δεν υπάρχει καμία κρίση. Αναφέραμε για ιούς σε συνέδρια αλλά όλοι τα θεωρούσαν σενάριο ταινίας! Όλα δυστυχώς τα σενάρια έχουν επαληθευθεί, ευτυχώς όχι με τον χειρότερο τρόπο της απόλυτης καταστροφής.

Πολλές φορές κάνω αναφορά σε διάφορα σενάρια ταινιών που περιέχουν στοιχεία και προετοιμάζουν για κάτι που θα συμβεί. Στην ταινία του 2010, “Wall Street , money never sleeps” (υπάρχει στο εν λόγω άρθροι μου), υπήρχε μια νοσοκόμα με μάσκα σε μια κορνίζα στο γραφείο του μεγαλοχρηματιστή, εγώ πάντως στο δικό μου γραφείο δε νομίζω να έβαζα ποτέ μια νοσοκόμα! Ακόμα και ο Ιούλιος Βερν έπεσε μέσα σε όλα του τα έργα με εικόνες από διαστημόπλοια, υποβρύχια κ.λ.π., που εκείνη την εποχή λίγοι είχαν τόση φαντασία ή μήπως ήταν κάτι πέρα από φαντασία;

Αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι πολλές φορές πόσο διορατικοί είναι οι συγκεκριμένοι σεναριογράφοι και συγγραφείς και προβλέπουν στις ταινίες τους τις πανδημίες, την κλιματική αλλαγή, τους εξωγήινους κ.ο.κ. Πριν μερικά χρόνια διάβασα μια μελέτη της Bank of America που ανέφερε ότι ο κόσμος μας είναι ένα matrix, ξέρετε η ταινία με τον ΝΙΟ που ζουν σε έναν εικονικό κόσμο. Εγώ θα το προχωρήσω να τους δώσω και μια τροφή για τα επόμενα σενάρια. Η ανθρωπότητα έχει προχωρήσει εδώ και 300 χρόνια στο μακρινό 2322 μ.χ. και έχει ανακαλύψει το ταξίδι στον χρόνο,(εφικτό κατά Αινστάιν) γυρίζοντας πίσω στο 2020 και σώζοντας τον πλανήτη από την πανδημία, ή αφήνοντας την ελεγχόμενη γιατί γνωρίζουν τι θα συμβεί σε κάθε περίπτωση. Ποιος μπορεί να μου απαντήσει τελικά ότι ζούμε το έχουμε ξαναζήσει σε χειρότερη ή καλύτερη εκδοχή? Τελευταίες ημέρες του χρόνου λογικό να υπάρχουν και τέτοιου είδους αναζητήσεις ως φανταστικά σενάρια, αλλά και οι αναλυτές της Bank of America, έγραψαν για το MATRIX, μου επιτρέπεται και λόγω των ημερών να ταξιδέψει λίγο και η φαντασία.

Κλείνοντας, και για να περάσουμε από την εικονική στη σημερινή πραγματικότητα, για άλλη μια χρονιά θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι κάνουμε λάθος και οδηγούμαστε πάντοτε σε κρίσεις που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Η μόνη απάντηση, στην οποία καταλήγω, είναι ότι τις επιζητούμε από την φύση μας. Μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων προετοιμάζει πάντοτε το έδαφος για την επόμενη κρίση με τις συμπεριφορές τους. Αν η πανδημία γίνει χειρότερη κάποιοι θα έχουν συμβάλλει με την στάση τους σε αυτό. Όπως συνέβαλλαν κάποιοι στην φούσκα των ακινήτων, στην τρομοκρατία,στις τουλίπες, στο 29, στους δύο μεγάλους πολέμους κ.ο.κ.

Οι «περίοδοι της ευφορίας» ποτέ δεν αποτέλεσαν περιόδους άριστης διαχείρισης και προετοιμασίας, ώστε να αποφεύγονται τα ανεξερεύνητα μονοπάτια που μας οδηγεί κάθε επόμενη κρίση. Είναι αλήθεια ότι πολλοί προειδοποιούσαν για το ενδεχόμενο μιας πανδημίας καθώς με τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε η ανθρωπότητα αντιμετώπισε αρκετές πανδημίες τα τελευταία 100 χρόνια. Γιατί λοιπόν τα υγειονομικά συστήματα μιας χώρας δεν ήταν έτοιμα γι’αυτό το ενδεχόμενο. Δεν υπήρχαν οι οικονομικοί πόροι; κι όμως τρισεκατομμύρια διατέθηκαν στον πλανήτη για να σώσουν τα «τραπεζικά ζόμπι» της κρίσης του 2008! Δε μπορούσαν το 1/10 να το διαθέσουν για έρευνες και ενίσχυση των υγειονομικών συστημάτων των χωρών;

Γιατί συνεχίζουν να στηρίζουν εκ νέου κάθε λογής «νέου ζόμπι» που θα φέρει και αυτή η παγκόσμια κρίση και δεν προετοιμάζονται αντίστοιχα ενισχύοντας τις υγειονομικές δομές των χωρών; Τι φταίει τελικά; Όπως αντίστοιχα τι φταίει και δεν προετοιμαζόμαστε για την κλιματική κρίση με ουσιαστικές κινήσεις και με συνεργασία όλων των κρατών, μικρών και μεγάλων. Θα είναι καλύτερα να φθάσουμε σε σημείο να κατασκευάζουμε κιβωτούς για να σωθούμε; Γιατί δεν προετοιμαζόμαστε για όλες τις δυνατές πιθανότητες και κινδύνους που φανταζόμαστε αλλά βάσει πιθανοτήτων τους θεωρούμε δύσκολα πραγματοποιήσιμους, εώς ότου τους βρούμε μπροστά μας; Εξάλλου “λεφτά υπάρχουν”!

Το 2022 έφθασε, η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε πρωτόγνωρες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις και κινδύνους. Ο φόβος του θανάτου πλανάται σε κάθε ήπειρο και τα τρις κυκλοφορούν αναμεσά μας αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο για να αυγατίσουν! Δεν ξέρω αν βοήθησα με τις κινηματογραφικές, τις πραγματικές και τις φανταστικές προβλέψεις μου, για την επόμενη χρονιά. Η στήλη θα βρίσκεται κοντά σας, με όλες τις δυνάμεις και την εμπειρία της, αρκεί να το επιτρέπουν οι συνθήκες, και το 2022, αρρωγός στην προσπάθεια σας για την καλύτερη επενδυτική επιλογή. Ευτυχές και υγιές το νέο έτος και χωρίς πολλές εκπλήξεις!

* Ο Μιχάλης Τουτζιάρης είναι χρηματιστηριακός αναλυτής