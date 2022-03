Πούτιν: Οι δυτικές κυρώσεις μοιάζουν με κήρυξη πολέμου - Η Ουκρανία ίσως πάψει να υφίσταται ως κράτος

Με κήρυξη πολέμου μοιάζουν οι κυρώσεις που έχουν επιβάλλει στη Ρωσία οι δυτικές χώρες σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ενώ ουσιαστικά απείλησε την Ουκρανία πως «ίσως πάψει να υφίσταται ως κράτος, κάτι που αν γίνει θα είναι με ευθύνη της ηγεσίας της».

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα πρέπει να υπερασπιστεί τους ρωσόφωνους στην ανατολικής Ουκρανίας καθώς και τα δικά της συμφέροντα.

Συμπλήρωσε πως η Μόσχα θα θεωρήσει αντίπαλη οποιαδήποτε χώρα επιχειρήσει να επιβάλει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, έναν ισχυρισμό του Κιέβου που το ΝΑΤΟ έχει απορρίψει.

«Θα θεωρήσουμε οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση, ως συμμετοχή στην ένοπλη σύγκρουση οποιασδήποτε χώρας το έδαφος της οποίας, θα δημιουργούσε απειλή για τους στρατιώτες μας», είπε για μια πιθανή «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το έδαφος της Ουκρανίας».

President Vladimir Putin of Russia said on Saturday that Ukraine might lose its statehood in his first extended remarks since the start of the war. "If that happens, they will have to be blamed for that," he said.



Follow live updates: https://t.co/w1EEaYQZqg