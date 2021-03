Πώς θα έρθει ανάπτυξη 30% μέσα σε έξι χρόνια

Τεράστια ποσά ξεκλειδώνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, που μαζί με τις μεταρρυθμίσεις, θα προσθέσουν 50 δισ ευρώ στην ελληνική οικονομία και θα την φέρουν στην αφετηρία του 2010, προτού ξεσπάσει η δεκαετής κρίση.

Την δυναμική από τη μεγαλύτερη εδώ και δεκαετίες εισροή κεφαλαίων που έχει γνωρίσει η ελληνική οικονομία αποτυπώνει ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις του εθνικού σχεδίου που παρουσιάστηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο, θα δημοσιοποιηθεί την Τετάρτη και προς τα τέλη της εβδομάδας θα κατατεθεί στη Βουλή.

Συμπεραίνει ότι το πρόγραμμα μπορεί να προσθέσει ένα μέγιστο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7% στην οικονομία μέχρι και το 2026 ή σωρευτικά… 30% μέσα στην επόμενη εξαετία, οπότε και η λήξη του. Στην πράξη αυτό σημαίνει μια εκτίναξη του ΑΕΠ από τα περίπου 170 δισ ευρώ σήμερα στα 220 δισ ευρώ. Δηλαδή αύξηση κατά επιπλέον 50 δισ. ευρω, όπως αναφέρει και σε χθεσινή του ανάρτηση ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

