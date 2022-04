Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς και την εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο

Aνεβάστε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό σας, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του λέβητα σας, οδηγήστε πιο αργά και προτιμήστε αντί για πτήσεις μικρών αποστάσεων τα τρένα. Αυτές είναι μερικές από τις συμβουλές του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για το πώς οι καταναλωτές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια και να μειώσουν τους λογαριασμούς τους.

Η εξοικονόμηση ενέργειας χρειαζόταν εδώ και καιρό για να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι, αλλά η ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας το τελευταίο διάστημα και η κούρσα για τον περιορισμό της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία ανέβασαν το θέμα στην πολιτική ατζέντα.

Σε έναν οδηγό που κυκλοφόρησε με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Πέμπτη, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, με έδρα το Παρίσι συνέστησε στους Ευρωπαίους να εργάζονται από το σπίτι όπου είναι δυνατόν, να μοιράζονται το ίδιο αυτοκίνητο για διαδρομές, να αποφεύγουν την οδήγηση τις Κυριακές σε μεγάλες πόλεις και να χρησιμοποιούν ποδήλατα, δημόσια μέσα μεταφοράς ή να περπατούν περισσότερο.

Ο οργανισμός επεσήμανε ότι εάν ακολουθηθούν οι συστάσεις θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν 450 ευρώ ετησίως στους λογαριασμούς ενέργειας ενός τυπικού νοικοκυριού της ΕΕ, ανάλογα με παράγοντες όπως ο τύπος του σπιτιού και του αυτοκινήτου που διαθέτει κανείς.

Απλά χαμηλώνοντας τον θερμοστάτη κατά 1 βαθμό Κελσίου, θα μπορούσε να εξοικονομήσει κανείς 70 ευρώ από τον λογαριασμό θέρμανσης ενός νοικοκυριού, ενώ η οδήγηση κατά μέσο όρο 10 χλμ. την ώρα πιο αργά στους αυτοκινητόδρομους θα μπορούσε να εξοικονομήσει άλλα 60 ευρώ ετησίως σε καύσιμα, αναφέρεται.

Playing my part - we can all help cutting Russian energy imports and save close to 500 euros a year in energy bills. How? @iea @StephBouckaert https://t.co/RnaY3n1dgD