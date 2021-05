Πλήρως εμβολιασμένο το 50% των ενήλικων Αμερικανών - Υστερεί σημαντικά η Ευρώπη

Ένα βήμα από την επίτευξη πλήρους ανοσίας για το 50% του ενήλικου πληθυσμού βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, με το πρόγραμμα εμβολιασμού στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού να προχωράει με αμείωτη ένταση, τη στιγμή που στην Ευρώπη διαπιστώνεται σημαντική υστέρηση σε σχέση με τις ΗΠΑ, καθώς μόνο το 15% του πληθυσμού των 27 κρατών - μελών της ΕΕ έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, το 50% των ενήλικων Αμερικανών έχει λάβει και τις δύο δόσεις των διαθέσιμων εμβολίων κατά της πανδημίας, ενώ περισσότεροι από 160 εκατομμύρια άνθρωποι (αριθμός που ξεπερνάει το 60% του ενήλικου πληθυσμού) έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση των εγκεκριμένων εμβολίων (Moderna, Pfizer/BioNTech και Johnson & Johnson).

«Πλέον, το 50% όλων των Αμερικανών ενηλίκων έχει εμβολιαστεί πλήρως», έγραψε σε tweet ο Σάιρους Σαπάρ, που παρακολουθεί τα δεδομένα για λογαριασμό του Λευκού Οίκου. Αυτό σημαίνει πως αυτοί οι άνθρωποι έχουν λάβει τις δύο δόσεις του εμβολίου της Moderna ή της Pfizer/BioNTech ή το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Tuesday just in: +898K doses reported administered over yesterday’s total. Last Tuesday was 1.1M. Now 50% of all American adults are fully vaccinated!