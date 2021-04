ΕΜΑ για εμβόλιο AstraZeneca: Πιθανή σύνδεση με σπάνια περιστατικά θρόμβωσης- Πιο πολλά τα οφέλη από τους κινδύνους

Πιθανή συσχέτιση του εμβολίου AstraZeneca με τα περιστατικά θρομβώσεων ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός (ΕΜΑ) Φαρμάκων, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό αφορά «πολύ σπάνιες παρενέργειες».

Σε κάθε περίπτωση το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και ότι τα οφέλη του υπερτερούν σε σχέση με τους κινδύνους, όπως ανέφεραν οι ειδικοί στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι η πιθανότητα να παρουσιάσει θρόμβωση εμβολιασμένος με το συγκεκριμένο σκεύασμα είναι 1 στις 100.000.

Μέχρι τις 4 Απριλίου, υπήρξαν συνολικά 222 περιπτώσεις θρομβώσεων μεταξύ των 34 εκατομμυρίων ανθρώπων που εμβολιάστηκαν με το σκεύασμα της AstraZeneca, σύμφωνα με όσα ανέφερε η επικεφαλής του ΕΜΑ, Έμερ Κουκ.

Όσον αφορά τα ύποπτα περιστατικά, αυτά αφορούν θρομβώσεις των φλεβικών κόλπων του εγκεφάλου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι ειδικοί του ΕΜΑ επισήμαναν ότι εμβολιασμένα άτομα με το AstraZeneca που έχουν αναπτύξει συμπτώματα θρομβώσεων και χαμηλών αιμοπεταλίων, πρέπει να λάβουν άμεσα ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή Ασφάλειας του EMA (PRAC) οι θρομβώσεις συμβαίνουν στις αρτηρίες του εγκεφάλου, την κοιλιακή χώρα και τις αρτηρίες και σε κάθε περίπτωση έχουν ζητηθεί νέες μελέτες προκειμένου να συμπληρωθούν οι ήδη υφιστάμενες. Είχαν προηγηθεί χθεσινές δηλώσεις αξιωματούχου του ΕΜΑ ότι υπάρχει ευθεία σύνδεση του συγκεκριμένου εμβολίου με τα περιστατικά θρομβώσεων χωρίς ωστόσο να έχει εξακριβωθεί ακόμη η αιτία.

Τα άτομα πάντως που έχουν λάβει το εμβόλιο θα πρέπει να ζητήσουν ιατρική βοήθεια αμέσως εάν εμφανίσουν τα ακόλουθα συμπτώματα:

- Δυσκολία στην αναπνοή

- Επίμονο κοιλιακό πόνο

- Πόνο στο στήθος

- Πρήξιμο στο πόδι

- Νευρολογικά συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών και επίμονων πονοκεφάλων ή θολή όραση μικροσκοπικά σημεία αίματος κάτω από το δέρμα πέρα από το σημείο της ένεσης

Σύμφωνα με τα όσα είπαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης οι ειδικοί του ΕΜΑ, η εξήγηση για τον συνδυασμό θρομβώσεων - χαμηλών αιμοπεταλίων πιθανώς να είναι η ανοσολογική απόκριση, ένα είδος συνδρόμου, που μαζί με τις θρομβώσεις προκαλεί και θρομβοπένια. Δηλαδή μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων στο αίμα με συνέπεια τις αιμορραγίες.

Η σπάνια αυτή κατάσταση ανοσολογικής εκτροπής που συνδέεται με το εμβόλιο της AstraZeneca ονομάζεται προθρομβωτική άνοση θρομβοπενία μετά τον εμβολιασμό (σύνδρομο VIPIT).

Σύμφωνα με τον ΕΜΑ οι κίνδυνοι από το συγκεκριμένο εμβόλιο εμφανίζονται κυρίως σε γυναίκες νεότερης ηλικίας, με τον οργανισμό υπενθυμίζει προς τους επαγγελματίες υγείας και σε όσους εμβολιάζονται με Astra Zeneca τον κίνδυνο εμφάνισης πολύ σπάνιων περιπτώσεων θρόμβων αίματος σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων εντός δυο εβδομάδων από τον εμβολιασμό.

Σε κάθε περίπτωση, τα άτομα που έχουν λάβει το εμβόλιο και εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα αυτού του συνδυασμού θρόμβων αίματος και χαμηλών αιμοπεταλίων, τότε θα πρέπει να ζητήσουν ιατρική βοήθεια.

Η επιτροπή διενήργησε εμπεριστατωμένη ανασκόπηση 62 περιπτώσεων εγκεφαλικής θρόμβωσης και 24 περιπτώσεων θρόμβωσης πυλαίας φλέβας που αναφέρθηκαν σε βάση δεδομένων ασφάλειας της ΕΕ για τα φάρμακα μέχρι τις 22 Μαρτίου, τα 18 εκ των οποίων ήταν θανατηφόρα.

