Pfizer/BioNΤech: Το εμβόλιο αντιμετωπίζει και τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη

Οι εταιρείες Pfizer Inc και BioNTech ανακοίνωσαν σήμερα ότι το εμβόλιό τους κατά της Covid-19 έχει αποτελεσματικότητα περίπου 91% στην πρόληψη της νόσου, επικαλούμενες ανανεωμένα στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται άτομα που έχουν εμβολιασθεί εδώ και έξι μήνες.

Το εμβόλιο έχει επίσης 100% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της νόσησης μεταξύ ατόμων που συμμετέχουν σε κλινική δοκιμή στην Νότια Αφρική, όπου κυριαρχεί η παραλλαγή B1351 του ιού, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι σχετικά μικρός και ανέρχεται σε 800.

Αν και η συνολική αποτελεσματικότητα του εμβολίου ανέρχεται σε 91,3% και είναι χαμηλότερη από την αρχικά ανακοινωθείσα 95% τον Νοέμβριο έπειτα από κλινική δοκιμή επί 44.000 ατόμων, έκτοτε σειρά παραλλαγών του ιού έχει κυριαρχήσει σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Ο γενικός διευθυντής της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά δήλωσε ότι τα ανανεωμένα αποτελέσματα, που περιλαμβάνουν στοιχεία για περισσότερα των 12.000 άτομα πλήρως εμβολιασμένα εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες φέρνουν τις δύο εταιρείες σε θέση να αιτηθούν πλήρους αδείας από την αμερικανική ρυθμιστική αρχή.

Το εμβόλιο έχει εγκριθεί για επείγουσα χρήση από την αμερικανική FDA.

Οι κλινικές δοκιμές «προσφέρουν τα πρώτα κλινικά αποτελέσματα ότι ένα εμβόλιο μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά από τις παραλλαγές που κυκλοφορούν, παράγοντας κρίσιμος για την επίτευξη της συλλογικής ανοσίας και το τέλος της πανδημίας αυτής; για τον παγκόσμιο πληθυσμό», δηλώνει σε ανακοίνωση ο επικεφαλής της BioNTech Ουγούρ Σαχίν.

Οι ειδικοί φοβούνται ότι οι νέες παραλλαγές της Νότιας Αφρικής και της Βραζιλίας είναι πιθανόν να είναι ανθεκτικές στα υπάρχοντα εμβόλια.

Το εμβόλιο ήταν 100% αποτελεσματικό στην πρόληψη σοβαρής νόσησης όπως ορίζεται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) και 95,3% αποτελεσματικό στην πρόληψη σοβαρής νόσησης όπως ορίζεται από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Η εταιρείες ανακοίνωσαν επίσης ότι κατά την κλινική δοκιμή δεν παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα ασφαλείας μέχρι έξι μήνες μετά την δεύτερη δόση.

Διευκρινίζουν επίσης ότι γενικά είναι το ίδιο αποτελεσματικό ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, φύλου και εθνότητας και μεταξύ ατόμων με διάφορα υποκείμενα νοσήματα.

Η κλινική δοκιμή επανεξέτασε περισσότερα από 900 επιβεβαιωμένα κρούσματα της Covid-19, τα περισσότερα από τα οποία αφορούσαν συμμετέχοντες που έλαβαν placebo.

