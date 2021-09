Pfizer: Ασφαλές το εμβόλιο για παιδιά 5 έως 11 ετών

Ασφαλές και αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο των Pfizer και BioNtech για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών, ανακοινώθηκε σήμερα Δευτέρα το πρωί, μετά τη διενέργεια δοκιμών σε άτομα της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Η Pfizer γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει άδεια στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρήση του εμβολίου στα παιδιά δημοτικού, καθώς τα νέα στοιχεία των δοκιμών συμπίπτουν με τα αντίστοιχα που είχαν παρατηρηθεί σε μεγαλύτερα παιδιά και σε ενήλικες. Θα ακολουθήσουν αιτήσεις στις ευρωπαϊκές και βρετανικές ρυθμιστικές αρχές.

«Είμαστε πρόθυμοι να επεκτείνουμε την κάλυψη της προστασίας που προσφέρει το εμβόλιο στους νεότερους πληθυσμούς, ειδικά αυτή την περίοδο, που η διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα αυξάνεται, όπως και οι απειλές για την υγεία των παιδιών», ανέφερε ο Διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Αλμπέρτ Μπουρλά, στην ανακοίνωσή του.

Today, we shared positive topline results from the pivotal trial of our COVID-19 vaccine in children 5 to 11 years of age: https://t.co/jQrvb6MZ6w



This is exciting news for families.