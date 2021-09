Πέθανε ο «κύριος αντιεμβόλιο»

Απεβίωσε από τον κορονοϊό, ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός στις ΗΠΑ Μαρκ Μπέρνιερ που αυτοαποκαλείτο «κ. Αντιεμβόλιο» (Mr. Anti-Vax), ανακοίνωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός WNDB. Ο 65χρονος Μπέρνιερ ήταν πολέμιος του εμβολίου, αρνούμενος και ο ίδιος να εμβολιαστεί, ενώ είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι οι εμβολιασμοί ήταν «ναζιστοειδείς».

It’s with great sadness that WNDB and Southern Stone Communications announce the passing of Marc Bernier, who informed and entertained listeners on WNDB for over 30 years. We kindly ask that privacy is given to Marc’s family during this time of grief. pic.twitter.com/vXQIAtVN9e