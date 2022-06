ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 - Χορός από το χιπ χοπ έως ακόμα πιο προωθημένα είδη

Μετά το περσινό, δυναμικό ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Αθηνών Eπιδαύρου, όπου μύησε το κοινό της Πειραιώς 260 στο σύμπαν του hip hop και του street dance στο πλαίσιο του Κύκλου Layers of Street, το Athens Epidaurus Festival Urban Dance Contest επανέρχεται φέτος απόψε και αύριο, με νέες χορευτικές «μάχες», υποσχόμενο ακόμα πιο ηλεκτρισμένες αναμετρήσεις.

Φέτος, οι κατηγορίες είναι δύο: Την πρώτη μέρα, δεκαέξι από τους καλύτερους/ες χορευτές/τριες στην Ελλάδα διαγωνίζονται ατομικά 1vs1 στην κατηγορία hip hop. Τη δεύτερη ημέρα, η αγωνία κορυφώνεται με ένα All Styles Battle: Break, hip hop, popping, locking, house, krump, waacking, voguing και dancehall είναι τα είδη στα οποία θα διαγωνιστούν 32 εκρηκτικοί/ες χορευτές/τριες από όλη την Ελλάδα σε ζευγάρια 2 vs 2.

Στις θέσεις των κριτών μερικοί/ες από τους/τις καλύτερους/ες χορευτές/τριες της hip hop και street dance κουλτούρας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μαζί τους, για ακόμα μια χρονιά, ο Dj AmazeMe στα decks και ο Sifu Versus στον ρόλο του host.

«Φέτος, οι κατηγορίες διαφοροποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό συγκριτικά με πέρυσι. Κι αυτό γιατί θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο, αλλά και στους χορευτές, να δείξουν διαφορετικά στυλ από τα περσινά και να έχουμε και την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε περισσότερους αλλά και νεότερους χορευτές, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν το στυλ το προσωπικό τους μέσα στα battles», σημειώνει ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, σύμβουλος του φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε θέματα Χορού.

Πρόκειται, άλλωστε, για ένα διήμερο που απευθύνεται σε όσους/ες αγαπούν τον χορό και θέλουν να δουν νέους χορευτές και χορεύτριες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό επί σκηνής. Άλλη μια ευκαιρία, επίσης, για δυο αξέχαστες βραδιές στην αγαπημένη industrial Πλατεία της Πειραιώς 260, με δυνατή μουσική, συναρπαστικό χορό (εννοείται), καλό φαγητό και δροσιστικά ποτά – όπως πάντα, καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης.

Με ένα νέο έργο στις αποσκευές της έρχεται στην Πειραιώς 260, στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, η αντισυμβατική χορογράφος Marlene Monteiro Freitas (Αργυρός Λέοντας για τον Χορό, Μπιεννάλε της Βενετίας, 2018)⋅ μια νέα περφόρμανς όπου κυριαρχούν το δαιμονικό στοιχείο, η μεταμόρφωση, ο σουρεαλισμός, αλλά και το άφθονο χιούμορ.

Η ομάδα χορευτών/τριών της Freitas εξερευνά το Κακό ως θεϊκή μέθη, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του έργου, αλλά και ως συνθήκη έκστασης, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κοινωνικής ανατροπής, με τη σκηνή του θεάτρου να γίνεται ο κατεξοχήν χώρος αποκάλυψής του.

Πράγματι, το Κακό σε όλες του τις μορφές ανεβαίνει στη σκηνή, ενσαρκωμένο από μια σειρά πλάσματα, που εμφανίζονται ως κρατούμενοι σε κατατονική κατάσταση, καθισμένοι σε ένα εδώλιο σαν δικαστές, σε μια δίκη που τιμωρεί και καταδικάζει κάθε παρατυπία.

Το Mal μπορεί να πάρει την έννοια της ανησυχίας, της δυσφορίας, του πόνου, της ταλαιπωρίας, της αγωνίας, της θλίψης, του μαρτυρίου, του ελαττώματος, του τρόμου και -τέλος- του κακού. Είναι αυτή ακριβώς η πολυμορφική πτυχή του που το έχει καταστήσει κυρίαρχο σε τόσο πολλές ιστορίες και καταστάσεις.

Η Freitas που είχε ξεσηκώσει το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο παρελθόν με τις παραστάσεις Βάκχες και of ivory and flesh - statues also suffer, επιστρέφει με ακόμα ένα έργο, παρουσιάζοντας μια σειρά από ενοχλητικούς αλλά και συναρπαστικούς χαρακτήρες με καρναβαλική διάθεση και έντονη εκφραστικότητα.

Στην παράσταση γίνεται χρήση στροβοσκοπικών φωτισμών. 30 Ιουνίου: Ακολουθεί συζήτηση με τη Marlene Monteiro Freitas. Συντονίζει η Stefanie Carp, με τον Κωνσταντίνο Τζήκα.