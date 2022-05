Παρέλαση φιλορώσων αυτονομιστών στην κατεστραμμένη Μαριούπολη

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές παρέλασαν σήμερα στη Μαριούπολη μεταφέροντας μια τεράστια κορδέλα του Αγίου Γεωργίου, το ρωσικό σύμβολο πατριωτισμού, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη νίκη της πρώην ΕΣΣΔ επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945.

Την κορδέλα αυτή, σε μαύρο και πορτοκαλί χρώμα, φορούν από τις αρχές του 2000 εκατομμύρια Ρώσοι για να τιμήσουν τους Σοβιετικούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον Β΄ Παγκόσμιιο Πόλεμο.

Σήμερα στην κατεστραμμένη Μαριούπολη οι φιλορώσοι, με επικεφαλής τον αυτονομιστή ηγέτη τους, τον Ντενίς Πουσίλιν, παρέλασαν στους δρόμους κρατώντας μια κορδέλα μήκους 300 μέτρων, σύμφωνα με την ανάρτηση του ίδιου στο Telegram. Σε μια φωτογραφία που συνοδεύει την ανάρτηση ο Πουσίλιν διακρίνεται χαμογελαστός, να κρατάει την κορδέλα μαζί με άλλα άτομα, τα οποία γράφει ότι είναι κάτοικοι της πόλης.

Ο Πουσίλιν φοράει επίσης μια μικρή κορδέλα του Αγίου Γεωργίου, σε σχήμα Ζ, το γράμμα που έγινε σύμβολο του πολέμου και ήταν γραμμένο πάνω στα ρωσικά θωρακισμένα. «Μαζί με τους κατοίκους της Μαριούπολης σήμερα, Ημέρα της Νίκης, μεταφέραμε μια τεράστια κορδέλα του Αγίου Γεωργίου, μήκους 300 μέτρων», έγραψε στην ανάρτηση.

Η Μαριούπολη είναι σχεδόν υπό τον πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων οι οποίες συναντούν ακόμη αντίσταση στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ, τον τελευταίο θύλακα των Ουκρανών υπερασπιστών της πόλης.

