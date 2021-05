Παραιτείται από το NHS η νοσηλεύτρια που φρόντισε τον Τζόνσον όταν είχε κορονοϊό

Παραιτείται από τη δουλειά της η νοσηλεύτρια που φρόντισε τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, όταν είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό και νοσηλευόταν σε ΜΕΘ, καθώς, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «The Guardian», έχει αγανακτήσει από την αντιμετώπιση που έχουν οι εργαζόμενοι στον υγειονομικό τομέα από την κυβέρνηση.

Η Τζένι ΜακΓκί, από τη Νέα Ζηλανδία, ήταν μία από τις δύο νοσηλεύτριες που επέλεξε για να απονείμει τα εύσημα ο Τζόνσον, για τη φροντίδα που του πρόσφεραν την περίοδο που βρισκόταν στο νοσοκομείο, τον περασμένο Απρίλιο, όταν, όπως είχε πει ο ίδιος, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) του έσωσε τη ζωή.

Όμως, με μια απόφαση που προκαλεί αμηχανία στον Τζόνσον, η ΜακΓκί παραιτήθηκε τώρα από το NHS, κατακεραυνώνοντας τον πρώην ασθενή της και την κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση του υγειονομικού προσωπικού, σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα του «Guardian».

Is it any wonder Jenny McGee left after the way she and millions of other #NHS workers have been treated during the past decade? #Nurses were seen as people to anglicise whilst underpaying them long before COVID-19https://t.co/0Sp94BgXBq