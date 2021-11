Παγκόσμιoς συναγερμός για την «Όμικρον» - Οι χώρες που έχουν καταγράψει κρούσματα και οι αυστηροί ταξιδιωτικοί περιορισμοί

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού «Όμικρον», κρούσματα της οποίας έχουν εντοπιστεί στη Νότια Αφρική, το Χονγκ Κονγκ, το Ισραήλ και την Ευρώπη. Ήδη περιστατικά μολύνσεων από το συγκεκριμένο στέλεχος της COVID-19 έχουν καταγραφεί στο Βέλγιο (εντοπίστηκαν την Παρασκευή), Γερμανία, την Τσεχία, στη Βρετανία, στην Ολλανδία και στην Ιταλία.

Η μία χώρα μετά την άλλη κλείνει τα σύνορά της, με τους αυστηρούς ταξιδιωτικούς ελέγχους να προκαλούν προβλήματα στις αερομεταφορές.

Δύο κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον εντοπίστηκαν στη Βαυαρία, ενώ άλλο ένα ύποπτο κρούσμα εξετάζεται στη δυτική Γερμανία, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Πιο αναλυτικά, οι δύο άνθρωποι που φέρουν την παραλλαγή έφτασαν στις 24 Νοεμβρίου στο αεροδρόμιο του Μονάχου, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Βαυαρίας, χωρίς να διευκρινίσει ρητά αν προέρχονταν από τη Νότια Αφρική. Και οι δύο προσήλθαν για έλεγχο αφού πληροφορήθηκαν ότι κυκλοφορεί η νέα αυτή παραλλαγή που προκαλεί ανησυχίες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις αρχές της Βαυαρίας, όποιος βρισκόταν στη Νότια Αφρική κατά τις τελευταίες 14 ημέρες, θα πρέπει να περιορίσει τις επαφές του, να υποβληθεί σε τεστ PCR και να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες υγείας. «Η Βαυαρία ανταποκρίθηκε εγκαίρως στη νέα παραλλαγή. Πρέπει να γίνουν τα πάντα για να σταματήσει η εξάπλωσή της», είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου.

Υπογραμμίζεται ότι από τους επιβάτες που έφτασαν την Παρασκευή από το Κέιπ Τάουν, 50 έχουν μπει σε καραντίνα στη Βαυαρία. Δύο αλλοδαποί βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορονοϊό και εξετάζεται αν φέρουν την παραλλαγή Όμικρον.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, αξιωματούχοι από την Έσση, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, είπαν ότι εντοπίστηκε ένα ύποπτο κρούσμα της Όμικρον, ένας επιβάτης που έφτασε από τη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, ο άνθρωπος αυτός έφτασε την Κυριακή στη Γερμανία και ήταν πλήρως εμβολιασμένος. Οι αρχές αναμένουν ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση του γονιδιώματος.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ταξιδιώτες που προέρχονται από τη Νότια Αφρική και τη Ναμίμπια υποβάλλονται σε τεστ κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα θετικό κρούσμα.

Όλοι όσοι ταξιδεύουν από το εξωτερικό στην Αγγλία από εδώ και πέρα θα χρειάζεται να κάνουν ένα διαγνωστικό μοριακό τεστ PCR μέχρι το τέλος της δεύτερης μέρας από την ημερομηνία άφιξης τους. Υποχρεούνται δε, να μένουν απομονωμένοι μέχρι να λάβουν το αποτέλεσμα του τεστ το οποίο φυσικά θα πρέπει να είναι αρνητικό για να μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα. Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που έδωσε πριν από λίγο με αφορμή την νέα παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού.

Επίσης ανακοίνωσε ότι η χρήση μάσκας σε καταστήματα και μέσα μαζικής συγκοινωνίας ξαναγίνεται υποχρεωτική. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει όμως για την εστίαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα ξημερώματα της Κυριακής τέσσερις ακόμη χώρες της Αφρικής θα μπουν στην κόκκινη λίστα. Πρόκειται για την Αγκόλα, τη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι και τη Ζάμπια. Την Παρασκευή στην κόκκινη λίστα της Βρετανίας μπήκαν 6 αφρικανικές χώρες.

Όπως τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός ο πρώτος και βασικός στόχος της κυβέρνησης του είναι να περιοριστεί η διασπορά του ιού. «Θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο για τους επιστήμονες μας ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την νέα παραλλαγή. Για τους πολίτες ώστε να εμβολιαστούν και να κάνουν την αναμνηστική δόση αλλά και να βοηθήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να προετοιμαστεί για ένα χειμώνα - πρόκληση», όπως χαρακτήρισε τον χειμώνα που έρχεται.

Ο Μπόρις Τζόνσον τόνισε ότι ακόμη η επιστημονική κοινότητα δεν γνωρίζει αν τα εμβόλια μπορούν να καταπολεμήσουν την παραλλαγή Όμικρον αλλά, όπως είπε «έχουμε πολύ σοβαρές ενδείξεις που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι μας εξασφαλίζουν ένα είδος προστασίας».

Κάλεσε τους Βρετανούς που δεν έχουν εμβολιαστεί και όσους δικαιούνται την αναμνηστική δόση να το κάνουν άμεσα. Όπως χαρακτηριστικά είπε «είναι ζωτικής σημασίας, ίσως όσο ποτέ άλλοτε ο κόσμος να εμβολιαστεί και να κάνει και την τρίτη δόση το συντομότερο δυνατόν». Μάλιστα ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση του θα εντατικοποιήσει το εμβολιαστικό της πρόγραμμα ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου να κάνουν την τρίτη δόση όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες.

Η Δημοκρατία της Τσεχίας εξετάζει ένα ύποπτο κρούσμα της νέας μετάλλαξης «Όμικρον» του κορονοϊού που εντοπίστηκε σε ένα πρόσωπο, το οποίο είχε περάσει κάποιο χρόνο στη Ναμίμπια, ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας.

«Ένα εργαστήριο ελέγχει πιθανό εύρημα σε θετικό δείγμα της παραλλαγής Όμικρον. Περιμένουμε είτε επιβεβαίωση ή διάψευση», είπε σε ανακοίνωσή της που εστάλη με email η εκπρόσωπος Στεπάνκα Τσεκόβα.

Ορισμένα από τα 61 κρούσματα της Covid-19 που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών που έφτασαν αεροπορικώς στην Ολλανδία από τη Νότια Αφρική αυτήν την εβδομάδα ενδέχεται να φέρουν την παραλλαγή Όμικρον, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

«Σε έναν αριθμό των ατόμων που εξετάστηκαν εκτιμούμε ότι εντοπίστηκε η παραλλαγή Όμικρον», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ολλανδικό Ινστιτούτο Υγείας (RIVM).

Ένας εκπρόσωπος του Ινστιτούτου είπε ότι είναι «σχεδόν βέβαιο» ότι πρόκειται για κρούσματα της νέας παραλλαγής, όμως χρειάζεται να γίνουν και άλλες αναλύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από χθες Παρασκευή η ολλανδική κυβέρνηση απαγόρευσε όλα τα ταξίδια από τις χώρες της νότιας Αφρικής. Ο Ολλανδός υπουργός Υγείας Χιούγκο ντε Γιονγκ διευκρίνισε ότι όσοι ταξιδιώτες βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς τη χώρα θα πρέπει να υποβληθούν σε διαγνωστικά τεστ και να παραμείνουν σε καραντίνα κατά την άφιξή τους.

Το Ιταλικό Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας επιβεβαίωσε πριν από λίγο ότι στο κρούσμα κορονοϊού που καταγράφηκε στη Νάπολη εντοπίστηκε η παραλλαγή Όμικρον.

Πρόκειται για ασθενή που ταξίδεψε στην Ιταλία από τη Μοζαμβίκη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία η κατάσταση της υγείας του ίδιου και της οικογένειάς του είναι καλή.

Σημειώνεται ότι στο Μιλάνο από σήμερα και μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου είναι και πάλι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους δρόμους του κέντρου. Το ίδιο μέτρο αναμένεται να ισχύσει σύντομα και στη Ρώμη, όπου αποφασίσθηκε ήδη η πρόσβαση περιορισμένου αριθμού πολιτών και τουριστών, στις κύριες εμπορικές οδούς και στις μεγάλες πλατείες της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στην Ιταλία καταγράφηκαν 12.877 νέα κρούσματα κορονοϊού και 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 596.898 διαγνωστικά τεστ, το 2,2% από τα οποία προέκυψε θετικό.

Αξίζει να επισημανθεί ότι από την αρχή της πανδημίας, στην εν λόγω χώρα τα περιστατικά είναι 4.982.022, με 133.627 θανάτους. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας βρίσκονται 624 ασθενείς με covid 19, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 4.826.

Ταξιδιωτική οδηγία για οκτώ αφρικανικές χώρες εξέδωσαν απόψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), αφού ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει νωρίτερα νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, λόγω του εντοπισμού της «ανησυχητικής» παραλλαγής Όμικρον στην περιοχή αυτήν.

Πιο αναλυτικά τα CDC αναθεώρησαν τις ταξιδιωτικές συστάσεις τους στο επίπεδο 4, δηλαδή του «πολύ υψηλού» κινδύνου, για τη Νότια Αφρική, τη Ζιμπάμπουε, τη Ναμίμπια, τη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι, το Λεσότο, την Εσουατίνι και την Μποτσουάνα. Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται την περιοχή αυτή της νότιας Αφρικής.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περασμένη Δευτέρα, τα CDC είχαν θέσει τη Νότια Αφρική στο επίπεδο 1, δηλαδή του «πολύ χαμηλού» κινδύνου.

Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώνεται για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την παραλλαγή Όμικρον του νέου κορονοϊού, ανέφερε ο Λευκός Οίκος, την ώρα που Βρετανία, Γερμανία και Ιταλία ανακοίνωναν ότι εντόπισαν κρούσματα.

«Ταυτόχρονα, υψηλόβαθμοι υγειονομικοί αξιωματούχοι και η ομάδα αντιμετώπισης της Covid παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις για την Όμικρον και είναι σε τακτική επαφή με αξιωματούχους υγείας σε όλον τον κόσμο», όπως προστίθεται στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, η Όμικρον δεν έχει εντοπιστεί στις ΗΠΑ. Όμως ο Δρ Άντονι Φάουτσι, ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος, είπε στην εκπομπή Weekend Today του τηλεοπτικού δικτύου NBC ότι «δεν θα εκπλαγεί» εάν συμβεί αυτό. «Όταν έχουμε έναν ιό που δείχνει αυτό το επίπεδο μεταδοτικότητας και έχουμε ήδη κρούσματα σχετιζόμενα με ταξίδι, όπως στο Ισραήλ και το Βέλγιο και σε άλλες περιοχές, όταν έχουμε έναν τέτοιο ιό, είναι σχεδόν απαρέγκλιτο ότι θα πάει ουσιαστικά παντού», είπε ο Φάουτσι.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε χθες Παρασκευή για ακόμη μια φορά έκκληση στις χώρες οι οποίες επρόκειτο να συνεδριάσουν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου την επόμενη εβδομάδα να συμφωνήσουν στην προσωρινή άρση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας των εμβολίων κατά της COVID-19, μετά τον εντοπισμό της παραλλαγής Όμικρον του νέου κορονοϊού στη Νότια Αφρική.

Εντούτοις, η συνάντηση στην οποία αναφερόταν αναβλήθηκε επ’ αόριστον, καθώς ο εντοπισμός της Όμικρον πυροδότησε την επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών που θα εμπόδιζαν πολλούς από τους συμμετέχοντες να φθάσουν έγκαιρα στη Γενεύη.

«Τα νέα για αυτή τη νέα παραλλαγή θα έπρεπε να κάνουν σαφέστερο από ποτέ το γιατί αυτή η πανδημία δεν θα τελειώσει μέχρι να έχουμε εμβολιάσει τον παγκόσμιο πληθυσμό», επεσήμανε ο κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που διένειμαν οι υπηρεσίες του.

«Αυτή η είδηση» δείχνει «πόση σημασία έχει να κινηθούμε γρήγορα» προς την κατεύθυνση της προσωρινής άρσης των πατεντών των εμβολίων, επέμεινε.

Εκατοντάδες άνθρωποι αναζητούν τρόπο να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, ενώ η μία χώρα μετά την άλλη κλείνουν τα σύνορά του.

Οι ταξιδιώτες στη Νότια Αφρική, πιεζόμενοι να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, ψάχνουν αγωνιωδώς να βρουν έναν τρόπο για να παρακάμψουν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν αφού εντοπίστηκε η νέα παραλλαγή Όμικρον του νέου κορονοϊού.

Στην καφετέρια του αεροδρομίου πολλοί άλλοι προσπαθούν μανιωδώς να επικοινωνήσουν με τις προξενικές αρχές της χώρας τους ή με ταξιδιωτικά πρακτορεία. Οι «ναυαγοί» ανταλλάσσουν πληροφορίες και τηλέφωνα. Κάποιοι θα περάσουν τράνζιτ από άλλες αφρικανικές χώρες, όπως από την Αιθιοπία ή τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι οποίες ακόμη δεν έχουν επιβάλει περιορισμούς στις πτήσεις από τη Νότια Αφρική. Θα πρέπει όμως προηγουμένως να υποβληθούν σε μοριακό τεστ για την Covid-19.

Πολλοί Ευρωπαίοι περίμεναν στην ουρά το απόγευμα για να κλείσουν θέση σε μια πτήση για την Αντίς Αμπέμπα. «Στην αρχή προσπαθήσαμε να αλλάξουμε ημερομηνία στο εισιτήριο, όμως δεν ήταν εφικτό», είπε η Βερολινέζα φοιτήτρια Λάουρα Χέρντε, η οποία σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με φίλους στη Νότια Αφρική όταν έμαθε ότι κλείνουν τα σύνορα. «Αναγκαστήκαμε να αγοράσουμε άλλα εισιτήρια. Στην πρώτη πτήση που βρήκαμε», εξήγησε.

Μια ομάδα Γερμανών γεωλόγων περιμένει υπομονετικά έξω από το σημείο όπου γίνονται τα τεστ για την Covid-19. Είναι η δεύτερη φορά που θα υποβληθούν σε τεστ μέσα σε δύο ημέρες. Το κέντρο διαγνωστικών εξετάσεων δεν ήταν όμως προετοιμασμένο να δεχτεί τόσους πολλούς ανθρώπους, δεν διαθέτει αρκετό εκτυπωτικό μελάνι, ούτε μέσα μεταφόρτωσης δεδομένων. «Δεν μπορούν ούτε να μας τυπώσουν τα αποτελέσματα, ούτε να τα στείλουν με email» είπε, απεγνωσμένος πλέον, ο Ρόμπερτ Γκίμπελ, 36 ετών. «Τώρα μας χρειάζεται ένα τεστ PCR των τελευταίων 24 ωρών» ενώ μέχρι και πριν από λίγες ημέρες αρκούσε ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού για να ταξιδέψουν, εξήγησε.

Η αεροπορική εταιρεία Qatar Airways ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα επιτρέπει να επιβιβάζονται σε πτήσεις της επιβάτες από τη Νότια Αφρική, την Ζιμπάμπουε και την Μοζαμβίκη εξαιτίας της εξάπλωσης της νέας παραλλαγής του κορονοϊού, της Όμικρον.

«Με άμεση ισχύ, επιβάτες δεν θα επιτρέπονται για ταξίδια από την Νότια Αφρική, την Ζιμπάμπουε και την Μοζαμβίκη σε πτήσεις της#QatarAirways, θα συνεχίσουμε να επανεξετάζουμε την κατάσταση σε καθημερινή βάση καθώς οι νές πληροφορίες γίνονται διαθέσιμες από τον ΠΟΥ», έγραψε η εταιρεία στο Twitter.

With immediate effect, #QatarAirways will no longer be operating flights from five South African countries – Angola, Mozambique, South Africa, Zambia and Zimbabwe –

due to the COVID-19 Omicron variant. We continue to review the situation as information is available from the WHO.