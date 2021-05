Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σήμερα περάσαμε τους 200 εκατ. εμβολιασμούς στην ΕΕ

Πάνω από 200 εκατομμύρια εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί στην ΕΕ, τονίζει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ττερ Λάιεν, με σημερινή ανάρτησή της στο Twitter.

«Σήμερα, περάσαμε τα 200 εκατομμύρια εμβολιασμούς στην ΕΕ», σημειώνει, και προσθέτει:

«Είμαστε σε καλό δρόμο για να επιτύχουμε τον στόχο μας: να παραδοθούν αρκετές δόσεις για τον εμβολιασμό του 70% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έως τον Ιούλιο», και καταλήγει: «Ο εμβολιασμός θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την πανδημία».

Today, we passed 200 million vaccinations in the EU.



We are on track to reach our goal: deliver enough doses to vaccinate 70% of the EU adult population by July.



Vaccination will help us overcome the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/BLfoPCq8VF