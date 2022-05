Βίντεο από το Αζοφστάλ: Ουκρανός στρατιώτης απαθανατίζει την τελευταία του μέρα πριν την αιχμαλωσία

Βίντεο με τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μέσα στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ της Μαριούπολης, το τελευταίο οχυρό στην πόλη λιμάνι της Ουκρανίας επί εβδομάδες, μέχρι και λίγες ώρες πριν την παράδοσή του στον ρωσικό στρατό και την αιχμαλωσία του, έδωσε στη δημοσιότητα Ουκρανός στρατιώτης.

Το βίντεο έχει αναρτήσει στο Twitter ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας. Ο Γκερασένκο συνοδεύει την ανάρτησή του με τη λεζάντα:

«''Το οχυρό της Μαριούπολης. Τελευταία ημέρα στο Αζοφστάλ''. Ο Ουκρανός μαχητής Ντμίτρο Κοζάτσκι τράβηξε αυτό το βίντεο κατά τη διάρκεια της τελευταίας του ημέρας στο πολιορκημένο εργοστάσιο, προτού παραδοθεί για να γίνει αιχμάλωτος πολέμου».

"#Mariupol Fortress. Last day at #Azovstal." Ukrainian Warrior Dmytro Kozatsky @Kozatsky_D shot this video on his last day at the sieged plant before he surrendered to become a POW.#UkraineRussiaWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/uBhr9EWNhr