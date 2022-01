Ουκρανία: Υπάρχουν ενδείξεις ότι στην κυβερνοεπίθεση εμπλέκονται οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες

Η Ουκρανία διαθέτει κάποιες «προκαταρκτικές ενδείξεις» που υποδηλώνουν μια πιθανή εμπλοκή των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στη μαζική κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε εναντίον πολλών ουκρανικών υπουργείων.

«Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας έλαβε κάποιες πρώτες ενδείξεις» που δείχνουν ότι ομάδες χάκερ οι οποίες συνδέονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ενδέχεται να ευθύνονται για την επίθεση, ανέφερε μέσω του Twitter ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Όλεγκ Νικολένκο.

Investigation is still ongoing but the Security Service of Ukraine has obtained preliminary indicators suggesting that hacker groups associated with the Russian secret services may stand behind today’s massive cyberattack on government websites https://t.co/VaSfPL1RSc @ServiceSsu