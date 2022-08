Ουκρανία: Συνελήφθησαν δυο Ρώσοι πράκτορες που σχεδίαζαν τη δολοφονία του Υπ. Άμυνας - Βίντεο

Στη σύλληψη ατόμων που εργάζονταν για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας και τον επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών της προχώρησε η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας τη Δευτέρα.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας απέτρεψε το σχέδιο της GRU να χρησιμοποιήσει μια ομάδα δολιοφθοράς για να πραγματοποιήσει τρεις δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής ενός εξέχοντος Ουκρανού ακτιβιστή, ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Οι ύποπτοι, ο ένας κάτοικος της ανατολικής περιοχής Λουχάνσκ που είναι υπό κατοχή από φιλορώσους αυτονομιστές και ο άλλος κάτοικος Κιέβου, Ρώσοι χειριστές τους έταξαν έως και 150.000 δολάρια για τη δολοφονία καθενός από τους στόχους τους, ανέφερε η SBU.



Ο άνδρας από την περιοχή του Λουχάνσκ εισήλθε στην Ουκρανία από τη Λευκορωσία και συνελήφθη στην πόλη Kόβελ στη βορειοδυτική Ουκρανία μαζί με τον κάτοικο του Κιέβου, ανέφερε η δήλωση.

