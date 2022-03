Ουκρανία: Βρετανός δημοσιογράφος του Fox News τραυματίστηκε στο Κίεβο

Ένας Βρετανός δημοσιογράφος που κάλυπτε τον πόλεμο στην Ουκρανία για το Fox News τραυματίστηκε και διακομίστηκε χθες Δευτέρα σε νοσοκομείο κοντά στο Κίεβο, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο χωρίς να διευκρινίσει τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

«Νωρίτερα σήμερα ο απεσταλμένος μας Μπέντζαμιν Χολ τραυματίστηκε την ώρα που συγκέντρωνε πληροφορίες έξω από το Κίεβο», επεσήμανε το Fox News σε ανακοίνωσή του.

«Προς το παρόν δεν έχουμε πολλές πληροφορίες, αλλά ο Μπεν διακομίστηκε σε νοσοκομείο και οι ομάδες μας επί του πεδίου προσπαθούν να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία, την ώρα που η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα», πρόσθετε η ανακοίνωση.

«Πρόκειται για μια σκληρή υπενθύμιση για όλους τους δημοσιογράφους που κινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους για να μεταφέρουν πληροφορίες από τη ζώνη του πολέμου», υπογράμμισε το Fox News.

Η γενική εισαγγελέας της Ουκρανίας Ιρίνα Βενεντίκτοβα είχε ανακοινώσει χθες στον λογαριασμό της στο Facebook ότι ένας Βρετανός δημοσιογράφος τραυματίστηκε στα πόδια από έναν όλμο και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Είχε επίσης αναρτήσει μια φωτογραφία της επίσημης διαπίστευσής του καλύπτοντας όμως το όνομα και μέρος του προσώπου του δημοσιογράφου.

Την Κυριακή ένας Αμερικανός δημοσιογράφος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε από σφαίρες στο Ιρπίν, βορειοδυτικό προάστιο του Κιέβου, όπου μαίνονται εδώ και ημέρες σφοδρές μάχες.

Ο Μπρεντ Ρενό, ένας 50χρονος φωτογράφος και σκηνοθέτης, σκοτώθηκε με μια σφαίρα στον σβέρκο την ώρα που επέβαινε στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με Ουκρανό γιατρό.

Αυτός ήταν ο πρώτος ξένος δημοσιογράφος που έχασε τη ζωή του από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ένας Ουκρανός δημοσιογράφος σκοτώθηκε από τον βομβαρδισμό του πύργου της τηλεόρασης στο Κίεβο.

Prayers for @BenjaminHallFNC and his family https://t.co/mHdeZln4kB