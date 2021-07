Ορόσημο για την ανθρωπότητα- Σήμερα η πρώτη επιβατική πτήση στο διάστημα

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την πρώτη επιβατική πτήση αεροσκάφους στο διάστημα, με τον Βρετανό επιχειρηματία Ρίτσαρντ Μπράνσον να προλαβαίνει στο νήμα τον Τζεφ Μπέζος της Blue Origin και τη Amazon, προχωρώντας πρώτος στην επίτευξη ενός σπουδαίου ορόσημου για την ανθρωπότητα.

Ο Μπράνσον θα είναι ένας από τους έξι υπαλλήλους της Virgin Galactic, οι οποίοι θα επιβιβαστούν στο «VSS Unity», κάνοντς το πρώτο ιστορικό βήμα προς τον διαστημικό τουρισμό.

Η πτήση, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 7.00 τοπική ώρα, θα ξεκινήσει από την έρημο του Νέου Μεξικού, και θα φθάσει σε ύψος άνω των 50 μιλίων (80,4 χιλιόμετρα) από την επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή εκτός της ατμόσφαιρας της Γης.

Το σημερινό «ταξίδι» αποτελούσε εδώ και χρόνια ένα προσωπικό στοίχημα για τον Μπράνσον, ο οποίος έχει δαπανήσει χρήματα και χρόνο για να καταστήσει το όνειρό του πραγματικότητα.

