Όλο το σχέδιο για τα self tests - Πώς θα φτάσουν στα φαρμακεία, πότε ξεκινά η διάθεσή τους, τι ισχύει για μαθητές, εκπαιδευτικούς

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το σχέδιο υλοποίησης των μαζικών self tests σε όλη τη χώρα, που αποτελεί και τη δεύτερη μεγάλη πρόκληση των τελευταίων μηνών στην μάχη κατά της πανδημίας, μετά το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.

Σε ένα κομβικό τάιμινγκ που οι εμβολιασμοί ξεπερνούν πια από χθες τους 50.000 ημερησίως, με 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς να αναμένονται εντός Απριλίου, εντάσσονται πλέον στην φαρέτρα της ατομικής και συλλογικής άμυνας και τα self tests, τα οποία και θα βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τα self tests αποτελούν ένα ισχυρό συμπληρωματικό μέσο έγκαιρης διάγνωσης, με τους πολίτες να επιβεβαιώνουν χθες τη διάθεσή τους να ελεγχθούν, με μαζική προσέλευση και… ουρές ώστε να υποβληθούν σε δωρεάν rapid test. Μάλιστα, η έναρξη των self tests στην χώρα μας συμπίπτει με την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης ότι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούν να προμηθεύονται self tests σαν ένα επιπλέον όπλο στον αγώνα κατά του κορονοϊού.

Υπενθυμίζεται ότι τα self tests θα διανέμονται δωρεάν στη χώρα μας και σε κάθε πολίτη θα αντιστοιχούν τέσσερα ανά μήνα. Αύριο Τετάρτη αναμένεται να δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να παρουσιάσουν όλο το σχέδιο για το πρόγραμμα διεξαγωγής self tests, που αναμένεται να ξεκινήσει από την Πέμπτη.

Το σχέδιο προμήθειας και διανομής βήμα προς βήμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal, τα βήματα του σχεδίου έχουν ήδη μπει στην τελική φάση υλοποίησης, μετά από διαρκείς συσκέψεις, αλλά και την αξιοποίηση από την τεχνογνωσία οργάνωσης του εμβολιαστικού προγράμματος.

Ήδη έχει παραληφθεί η πρώτη παρτίδα με 1 εκατομμύριο self tests από τη μια εκ των πέντε ανάδοχων εταιρειών, ενώ σήμερα αναμένονται 1 εκατομμύριο tests ακόμα. Μέχρι τις 12 Απριλίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παραλαβές, προκειμένου κάθε πολίτης να μπορεί να προμηθευτεί το test.

Την παραλαβή των tests ακολουθεί η μεταφορά τους στις 110 φαρμακαποθήκες της χώρας.

Στη συνέχεια, τα tests διαμοιράζονται από τις φαρμακαποθήκες στα 11.000 φαρμακεία της επικράτειας.

Η διαδικασία είναι υπό διαρκή online παρακολούθηση, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, έτσι ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τα αποθέματα σε κάθε φαρμακείο, προκειμένου να ανατροφοδοτούνται άμεσα και να μην παρατηρούνται ελλείψεις.

Η ενημέρωση στους φαρμακοποιούς για τα στάδια της διαδικασίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και το σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από τα μέσα αυτής της εβδομάδας, πιθανότατα από αύριο, προκειμένου από την Πέμπτη να μπορούν οι πολίτες να προμηθεύονται τα self tests σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κι από την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα.

Περί συνωστισμού και παράτασης ωραρίων

Οι ουρές στο κέντρο της Αθήνας για τη διεξαγωγή rapid tests την Δευτέρα, προκάλεσαν εύλογες απορίες και για τα self tests. Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, δεν υπάρχει φόβος για ουρές έξω από τα φαρμακεία, με συνέπεια των συγχρωτισμό και την πιθανή αύξηση κρουσμάτων.

Η πυκνότητα των φαρμακείων στα αστικά κέντρα είναι μεγάλη, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ώρες χαμηλής κινητικότητας για να προμηθεύονται το self test ή ένα άλλο κοντινό φαρμακείο της γειτονιάς τους δίχως ουρά. Ενδεχομένως στην 1η φάση διάθεσης των self tests να παρουσιαστούν και ουρές, όμως σύντομα η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί.

Σκέψεις για παράταση ωραρίου στα φαρμακεία ή για λειτουργία τους και τις Κυριακές δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το διάστημα από Πέμπτη έως Σάββατο, για την πρώτη εβδομάδα, θεωρείται ικανό ώστε να έχουν προμηθευτεί τα self tests οι μαθητές. Την Κυριακή θα λειτουργήσουν με το συνηθισμένο ωράριό τους (διημερεύοντα φαρμακεία κλπ.).

«Πιλοτική» έναρξη με μαθητές Λυκείου, εκπαιδευτικούς

Ο στόχος που τέθηκε εξ’ αρχής είναι έως το τέλος της εβδομάδας να διατίθενται σε όλα τα φαρμακεία της χώρας επαρκείς ποσότητες για να προμηθεύσουν σε πρώτη φάση τους μαθητές Λυκείου ηλικίας 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς. Στην συνέχεια θα υπάρξει επέκταση της διάθεσης στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και μετά στους συμπολίτες μας άνω των 67, που έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό.

Έτσι, προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος του ανοίγματος των Λυκείων την επόμενη εβδομάδα, θα γίνει η, κατ’ ουσίαν, «πιλοτική» έναρξη του προγράμματος αυτή την εβδομάδα (μόνο) με μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα «ανοίγει» μέχρι το Σάββατο αν η εισαγωγή του ΑΜΚΑ στο φαρμακείο δεν αφορά τους μαθητές αυτής της ηλικιακής κατηγορίας και τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, αυτό το πρώτο «πιλοτικό» διάστημα θα βοηθήσει και για τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων «παιδικών ασθενειών» που μπορεί να προκύψουν στο σύστημα, ώστε να γίνουν άμεσες διορθωτικές κινήσεις.

Η προμήθεια του test και τι γίνεται μετά

Οι γονείς των μαθητών λυκείων και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν, με την επίδειξη ΑΜΚΑ, να προμηθευτούν το τεστ από τα φαρμακεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης από την Πέμπτη και της υπόλοιπης Ελλάδας από την Παρασκευή, προκειμένου μέχρι την Κυριακή να έχουν κάνει τον έλεγχο στο σπίτι τους. Στο φαρμακείο θα παραλαμβάνουν και το σχετικό φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη διεξαγωγή του τεστ.

Σε περίπτωση κρούσματος, η δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. εκπαιδευτικός ή μαθητής). Θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται μήνυμα για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας, είτε σε δημόσια δομή οπότε και θα είναι δωρεάν, είτε σε ιδιωτική.

Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self tests και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν στην πλατφόρμα. Οι μεν εργαζόμενοι και εκπαιδευτικοί για λογαριασμό τους, οι δε γονείς και κηδεμόνες για λογαριασμό των μαθητών-παιδιών τους. Θα υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του αποτελέσματος από την πλατφόρμα, αλλά για τους ανήλικους (μαθητές) θα απαιτείται υπογραφή κηδεμόνα στο έγγραφο.

Τις πρώτες μέρες θα υπάρχει μια σχετική ευελιξία κι ελαστικότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν κατάφερε να κάνει το self test, ώστε να έχει μαζί του το σχετικό αποδεικτικό κατά την είσοδό του στη σχολική μονάδα, ωστόσο στη συνέχεια τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί δεν θα μπορούν να εισέρχονται στα σχολεία, στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί στο τεστ. Δεν θα υπάρχει, μάλιστα, ούτε η δυνατότητα τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα.

Ο μαθητής θα φέρει μαζί του καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδος την βεβαίωση και θα την επιδεικνύει στον εκπαιδευτικό της τάξης που είναι επιφορτισμένος με το παρουσιολόγιο.