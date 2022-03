Όλα έτοιμα για τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων Ρωσίας - Ουκρανίας - Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, σύμφωνα με το Reuters, επικαλούμενο σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ρωσική αντιπροσωπεία ταξιδεύει προς το σημείο όπου θα διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας, μετέδωσε λίγο πριν τις 17.00 το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Στο μεταξύ συνεχίζεται για έβδομη ημέρα το σφυροκόπημα μεγάλων πόλεων της Ουκρανίας από τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές στο Χάρκοβο τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.



Νωρίτερα ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, ανέφερε ότι ο χρόνος πραγματοποίησης των συνομιλιών είναι υπό συζήτηση ενώ το Κρεμλίνο δήλωσε έτοιμο για διαπραγματεύσεις. Αντιπροσωπεία Ρώσων διαπραγματευτών είναι έτοιμη να συνεχίσει σήμερα τις συνομιλίες με αντιπροσωπεία του Κιέβου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Νωρίς το πρωί αερομεταφερόμενες μονάδες της Ρωσίας εισέβαλαν τις πρώτες πρωινές σήμερα στη Χάρκοβο όπως ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, κάνοντας λόγο για μάχη σε εξέλιξη στην πόλη αυτή της ανατολικής Ουκρανίας. «Βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των εισβολέων και των Ουκρανών», κατά την ίδια πηγή.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας έλαβαν χώρα σκληρές μάχες σε Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη όταν χτυπήθηκαν σπίτια στην ουκρανική πόλη Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά) από ρωσικό πύραυλο Κρουζ που κατά τα φαινόμενα είχε στόχο παρακείμενη αεροπορική βάση, ανέφερε μέσω Telegram ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στην πόλη Χαρκίβ (Χάρκοβο) της ανατολικής Ουκρανίας τις προηγούμενες 24 ώρες, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Οι αρχές του Χάρκοβο έχουν επισημάνει ότι ο στρατός της Ρωσίας εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις που έπληξαν το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, περιλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών και το κτίριο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απαγόρευσης του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, είπε ότι αναμένει θετικά νέα όσον αφορά στην προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ε.Ε.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Ναφτάλι Μπένετ, σχετικά με την ρωσική επιθετικότητα, είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει οικονομικά τους Ουκρανούς πρόσφυγες και τις χώρες που τους φιλοξενούν, δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον, κατά την επίσκεψή της στο συνοριακό πέρασμα Μεντίκα στην Πολωνία

Briefing from @Straz_Graniczna Polish border guards at #Medyka border crossing point between

🇺🇦 🇵🇱

They have a very well coordinated and orderly set-up to help those fleeing the war. pic.twitter.com/8kUBQDmeeD