ΟΗΕ: Τους 368.000 έφτασαν οι πρόσφυγες που έφυγαν από την Ουκρανία

Τους 368.000 έφτασαν οι πρόσφυγες που έφυγαν για να γλυτώσουν από τις μάχες στην Ουκρανία, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής την Πέμπτη, καταφεύγοντας σε γειτονικές χώρες και ο αριθμός τους «συνεχίζει να αυξάνεται», όπως έγινε σήμερα γνωστό από τα Ηνωμένα Έθνη.

Αυτός ο αριθμός «βασίζεται σε στοιχεία που διατέθηκαν από τις αρχές των χωρών» υποδοχής, υπογραμμίζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε ένα tweet.

