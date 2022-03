Ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας καλεί τις επιχειρήσεις να μποϊκοτάρουν τη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, κάλεσε τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο να παγώσουν ή να εγκαταλείψουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία. Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Κουλέμπα αναφέρει:

«Καλώ εσάς και τον οργανισμό σας να γίνετε μέλη της ηθικά και κοινωνικά υπεύθυνης παγκόσμιας κοινότητας εταιρειών που ήδη έχουν διακόψει ή αναστείλει τη λειτουργία τους στη Ρωσία ή τη συνεργασία τους με τη συγκεκριμένη χώρα, αρνούμενοι να χρηματοδοτήσουν τη ρωσική βία, τις δολοφονίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μέσω των φόρων τους.

Όταν η Ουκρανία κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, θα αρχίσουμε να ανανεώνουμε τις υποδομές και την οικονομία μας, συνεχίζοντας τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων με σκοπό να γίνουμε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να καλέσω την εταιρεία σας να εκφράσει την αλληλεγγύη της στην Ουκρανία μαζί με άλλες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη εκφράσει την ετοιμότητά τους να ξεκινήσουν ή να ξαναρχίσουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα μου.

Εταιρείες από την Apple μέχρι τον όμιλο πίσω από το Zara ανακοίνωσαν ότι σταματούν ή διακόπτουν τις δραστηριότητές τους στη Ρωσία. Άλλοι όμιλοι, όπως η Coca-Cola και η McDonald's αντιμετωπίζουν αντιδράσεις επειδή δεν αποχώρησαν από τη Ρωσία».

Ukraine requests the ethically and socially responsible global businesses to stop or suspend operations with or in Russia, therefore refusing to finance its violence, murders, and crimes against humanity. Please read and share my full appeal to global business community below. pic.twitter.com/mazfXa7XU8