Βρετανία: Ο Σουνάκ υποψήφιος για την αντικατάσταση του Τζόνσον στην ηγεσία των Συντηρητικών

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα είναι υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί.

«Κάποιος πρέπει να κρατήσει αυτή τη στιγμή και να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Γι' αυτό είμαι ο επόμενος ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και ο πρωθυπουργός σας», τονίζει ο Σουνάκ σε βίντεο εκστρατείας που κυκλοφόρησε στο Twitter.

Ο Σουνάκ παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Οικονομικών την Τρίτη, μία από τις δύο απροσδόκητες παραιτήσεις που οδήγησαν σε αλυσίδα γεγονότων μέχρι την απόφαση του Τζόνσον να παραιτηθεί.

Οι λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση του Τζόνσον πρόκειται να καθοριστούν την επόμενη εβδομάδα από επιτροπή του κόμματος.

«Ειλικρίνεια, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα»

Ο Σουνάκ ανέφερε στην επιστολή παραίτησής του ότι είχε γίνει σαφές πως η προσέγγισή του στην οικονομία ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη του Τζόνσον, καθώς οι δυο τους επιχειρούσαν να συμφωνήσουν για τα επόμενα βήματά τους.

«Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα θα κρίνουν αν η επόμενη γενιά Βρετανών θα έχει την ευκαιρία για καλύτερο μέλλον», σημείωσε.

«Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα; Ή λέμε στον εαυτό μας παρηγορητικά παραμύθια που μπορεί να μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα αυτή τη στιγμή, αλλά θα αφήσουν τα παιδιά μας σε χειρότερη κατάσταση αύριο;», κατέληξε.

Οι πρώτοι υποστηρικτές

Ο Ρίσι Σουνάκ ήδη συγκεντρώνει την υποστήριξη βουλευτών των Τόρις με τις πρώτες σχετικές δηλώσεις να κυκλοφορούν στα social media. Ο Μαρκ Χάρπερ, πρώην υπουργός και υπεύθυνος για την κομματική πειθαρχία των Βρετανών Συντηρητικών, δήλωσε την υποστήριξή του στον Σουνάκ.

I’m backing @RishiSunak to



👉 restore trust

👉 rebuild the economy

👉 reunite the country

👉 win the next election



I’m #Ready4Rishi as he represents a return to traditional Conservative values and has an exciting vision for the future of our country



👉 https://t.co/BdVQktWzdf pic.twitter.com/LHRpl9rNHG