Ο Προτάσεβιτς «επαίνεσε» με δάκρυα τον Λουκανσένκο - Υπό πίεση η συνέντευξη δηλώνει η οικογένειά του

Στην κρατική τηλεόραση της Λευκορωσίας ο συλληφθείς δημοσιογράφος Ρομάν Προτάσεβιτς εμφανίζεται σε συνέντευξή του να «επαινεί» τον πρόεδρο της χώρας Λουκασένκο και με «δάκρυα στα μάτια» να ομολογεί ότι διοργάνωσε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. «Η συνέντευξη διεξήχθη υπό πίεση» ανέφερε η οικογένειά του στο BBC.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, δέκα ημέρες μετά την επεισοδιακή σύλληψή του από τις αρχές της Λευκορωσίας, από πτήση της Ryanair που αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Μινσκ, ο Προτάσεβιτς «παραδέχτηκε» ότι προσπάθησε να ανατρέψει τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Λουκασένκο, ότι τον είχε «επικρίνει άδικα» καθώς και πως τελικά «άρχισε να καταλαβαίνει ότι έκανε το σωστό και σίγουρα τον σέβεται».

Really uncomfortable to watch this. A battered Roman Protasevich appears on Belarusian state TV to praise autocrat Aleksandr Lukashenko, 10 days after the dissident blogger was taken off the Ryanair flight that was forced to land in Minsk. A volte-face that’s very hard to believe pic.twitter.com/escJriEtfX