Ο Μπουέντια, η προτροπή του Μέσι και το ποσό – ρεκόρ της Αστον Βίλα

Απέμεναν μερικά δευτερόλεπτα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Μπαρτσελόνα – Χετάφε, στα τέλη Απριλίου του 2015. Το εμφατικό 5-0 των «μπλαουγκράνα» δεν άφηνε περιθώρια σασπένς για τον νικητή. Κάτι που αποδείχθηκε με το τελικό 6-0. Ολη η αγωνία επικεντρώθηκε σε ένα στιγμιότυπο. Πριν από τη σέντρα του δεύτερου 45λεπτου, ο Λιονέλ Μέσι πλησίασε έναν 18χρονο επιθετικό μέσο της Χετάφε και αφού σκέπασε με τη φανέλα του το στόμα του, κάτι του είπε. Πέντε χρόνια αργότερα, ο «ακροατής» Εμι Μπουέντια αποκάλυψε τη στιχομυθία...

Ο Μέσι προφανώς είχε εντυπωσιαστεί από τον αντίπαλό του, τότε παίκτη των «μικρών» Εθνικών της Ισπανίας και γνωρίζοντας πως ο μικρός έχει γεννηθεί ανήμερα Χριστουγέννων του 1996 στη Μαρ ντελ Πλάτα της Αργεντινής, του ζήτησε να αλλάξει γνώμη και να επιλέξει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της γενέτειράς του. «Κάτι θα είδε σε μένα και του έκανε εντύπωση», δήλωσε πέρσι στον «Guardian» ο παίκτης πια της Νόριτς. «Και του απάντησα γρήγορα: “Φυσικά και θέλω. Το όνειρό μου είναι να παίξω μαζί σου!”».

Οι τελευταίες εβδομάδες, πάντως, μπορούν να συναγωνιστούν σε ενθουσιασμό εκείνη τη σύντομη συνάντηση με τον «Λίο». Στα τέλη Μαΐου, ο Εμι Μπουέντια – αφού επέλεξε να φορέσει τη φανέλα της Κ-20 της Αργεντινής – κλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην ανδρική ομάδα των «αλμπισελέστε». Λίγες ημέρες αργότερα, το Σάββατο (5/6), η Νόριτς συμφώνησε να παραχωρήσει τον Αργεντινό στην Αστον Βίλα, αντί ποσού που θα ξεπεράσει τα 35 εκατ. ευρώ για τον περιζήτητο 24χρονο.

🚨 Aston Villa close to completing signing of Emiliano Buendia from Norwich City. Will be club-record sale for #NCFC in £30ms plus add-ons & sell-on clause. Personal terms agreed, medical done. Getafe sell-on was bought out a while ago @TheAthleticUK #AVFC https://t.co/eehGF2D3LG