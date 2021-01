O Μπάιντεν έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκανε σήμερα τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού μετά τη λήψη της πρώτης. O πρόεδρος σε σχόλιο του στους δημοσιογράφους μετά τη λήψη του εμβολίου είπε «προτεραιότητα μας είναι να αυξηθούν οι εμβολιασμοί, όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα».

President-elect Joe Biden receives his second dose of the COVID-19 vaccine. https://t.co/TCFeFV7e1p