Ο «μισός δρόμος» του Αντετοκούνμπο είναι το δικό του μονοπάτι...

Το περίφημο «Game 7», η πιο ιντριγκαδόρικη λέξη στα Playoffs του ΝΒΑ, είναι η επιτομή της μοναδικής ή της τελευταίας ευκαιρίας. Ο 7ος ανατολικός ημιτελικός μεταξύ Νετς – Μπακς στο Μπρούκλιν, τα ξημερώματα της Κυριακής (20/6), ωστόσο, ήταν για το Μιλγουόκι και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μία διαρκής δεύτερη ευκαιρία την οποία δεν άφησαν αυτή τη φορά να πάει στράφι. Για τον «Αντέτο» αυτό ήταν το δεύτερο «Game 7» της καριέρας του. Το 2018, είχε σπαταλήσει την πρώτη ευκαιρία του...

Ηταν το 7ο ματς του 1ου γύρου με τους Σέλτικς, στη Βοστόνη. Οι Μπακς ηττήθηκαν 112-96 και ο «Giannis» μέτρησε 22 πόντους με 7/17 σουτ. Ακόμη και μία σεζόν μετά, όταν τα «Ελάφια» έφτασαν ως τους ανατολικούς τελικούς κόντρα στο Τορόντο, δεν ήταν έτοιμοι. Προηγήθηκαν με 2-0 νίκες, έχασαν το τρίτο μας στον Καναδά στην παράταση όμως στη συνέχεια «κατέρρευσαν» αγωνιστικά και αποκλείστηκαν με 4-2.

Στο Μπρούκλιν, σε έναν εκτός έδρας 7ο αγώνα, κόντρα στον κατά τη δική του ομολογία «καλύτερο παίκτη του κόσμου», τον Κέβιν Ντουράντ, ο Αντετοκούνμπο ήταν πιο έτοιμος. Οχι από τον «KD» των... 48 πόντων σε 53΄(!), αλλά πιο έτοιμος από τον εαυτό του. Δεν ήταν απλώς η σπουδαία εμφάνιση των 40 πόντων με 13/18 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8/14 βολές, 13 ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Ηταν, παρά την κούραση, η αντοχή στην παράταση. Η ανοχή στο άσχημο ξεκίνημα στο αρχικό «μαρτύριο» των βολών (1/5), μέχρι και με δύο... airball.

Οι Μπακς κατόρθωσαν να επιβληθούν με 115-111 στην παράταση και να πάρουν την πρόκριση για τους ανατολικούς τελικούς, στους οποίους από τα ξημερώματα της ερχόμενης Πέμπτης θα αντιμετωπίσουν με πλεονέκτημα έδρας τους Ατλάντα Χοκς, οι οποίοι τα ξημερώματα της Δευτέρας ολοκλήρωσαν την έκπληξη, νικώντας 103-96 στη Φιλαδέλφεια και κερδίζοντας τη σειρά με 4-3!.Το Μιλγουόκι, στα ματς με το Μπρούκλιν, εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Κάιρι Ιρβινγκ και την εμφανώς ανέτοιμη κατάσταση του Τζέιμς Χάρντεν (22π., αλλά με 2/12 τρίποντα), όμως επικράτησε κυρίως γιατί όποτε έπεφτε, έβρισκε τρόπο να σηκωθεί.

THE HAWKS ARE MOVING ON 🔥 Atlanta takes Game 7 in Philly to advance to the Eastern Conference Finals! pic.twitter.com/LYRLUfnRnT

Ο αγώνας ήταν μία δεύτερη ευκαιρία και για τους δύο από το γεμάτο σασπένς φινάλε, όταν ο Ντουράντ ισοφάρισε 109-109 στο 1΄΄ για τη λήξη και έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο. Ηταν δεύτερη ευκαιρία για τους Νετς, οι οποίοι βρήκαν άλλα πέντε λεπτά για να νικήσουν εκείνοι. Ηταν δεύτερη ευκαιρία και για τους Μπακς, αφού ο σταρ του Μπρούκλιν ακούμπησε για λίγα εκατοστά τη γραμμή του τριπόντου και για ένα πάτημα με τα ακροδάχτυλα δεν έστειλε τους Μπακς στο σπίτι τους... Στο τελείωμα της κανονικής διάρκειας, ο Αντετοκούνμπο ισοφάρισε σε 101-101 στα 2:45΄΄ για το φινάλε, όμως στα τελευταία 165 δευτερόλεπτα δεν πήρε προσπάθεια λόγω κούρασης.

MILWAUKEE IS MOVING ON 😤 The Bucks defeat the Nets in OT in Game 7 to clinch their spot in the Eastern Conference Finals! pic.twitter.com/zAlF52Tbmp

Το ίδιο συνέβη και στα πρώτα τρία και κάτι λεπτά της παράτασης, αλλά, αν και εξουθενωμένος όπως και ο Ντουράντ, σκόραρε στο 1:12΄΄ για την ισοφάριση σε 111-111, πριν από το τελικά νικητήριο καλάθι του Μίντλτον στα 40,7΄΄. Το καλάθι του «Αντέτο» ήταν μπροστά στον Ντουράντ και έδειξε πως στο δεύτερο ημίχρονο και το έξτρα πεντάλεπτο, επέλεξε να παίξει το παιχνίδι του. Στο πρώτο ημίχρονο, οι 15 πόντοι του ήρθαν με μόλις τέσσερα από τα εννέα σουτ μέσα στη ρακέτα. Στη συνέχεια δεν φοβήθηκε να βάλει το κορμί του στο «ζωγραφιστό».

Στα τελευταία 29 λεπτά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 25 πόντους με 9/12 δίποντα, εκ των οποίων τα οκτώ κοντά στο καλάθι όπου δύσκολα έχει αντίπαλο. Ο «Giannis» δεν έχει το επιθετικό ταλέντο και τη δημιουργία του Ντουράντ για τον εαυτό του ή το σκορ από μακριά, όμως στη ρακέτα δείχνει ασταμάτητος. Είχε το καθαρό μυαλό να μείνει στην περιοχή «του», σε αντίθεση με τα σουτάκια μέσης απόστασης στα προηγούμενα ματς της σειράς και στον 7ο αγώνα, μετά και τις πρώτες 1/5 βολές, πέτυχε άλλες 7/9 σε σημεία που είχε σημασία.

Σε έναν αγώνα στον οποίο οι εννέα από τους δέκα βασικούς έπαιξαν από 40΄ ως 53΄ (και στο οποίο οι τρεις παγκίτες των Νετς, Γκριν, Σάμετ και Κλάξτον όχι μόνο δεν σκόραραν, αλλά δεν επιχείρησαν ούτε σουτ!), οι Μπακς και ο MVP του 2019 και του 2020 έμειναν όρθιοι. Σε μία σπουδαία ένδειξη σεβασμού, ο Κέβιν Ντουράντ δεν στάθηκε στους 48 πόντους – ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ σε Game 7 – και τόνισε πως «δεν θα μιλήσουμε για εμάς, αλλά για τους Μπακς. Σεβασμός γιατί αυτή η ιστορία είναι δική τους». Ο «Giannis», ωστόσο, θύμισε πως «η δουλειά δεν τελείωσε, καθώς είμαστε στου δρόμου τα μισά» και η ομάδα του χρειάζεται ακόμη τέσσερις νίκες για το όνειρο του τίτλου.

"It was definitely exhausting but it's worth it. It's going to hurt a little bit if you want to be great."



Giannis spoke with @JaredSGreenberg after the Bucks' Game 7 win. pic.twitter.com/5RfJ2dk7Wb