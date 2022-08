Κλιματική κρίση: Ο κίνδυνος της εξαφάνισης του ανθρώπινου είδους «επικίνδυνα ανεξερεύνητος»

Shutterstock

Ο κίνδυνος της παγκόσμιας κοινωνικής κατάρρευσης ή της εξαφάνισης του ανθρώπινου είδους είναι «επικίνδυνα ανεξερεύνητος», προειδοποιούν οι επιστήμονες του κλίματος, τονίζοντας ότι αν και η πιθανότητα για κάτι τέτοιο είναι μικρή, δεδομένων των αβεβαιοτήτων για τις μελλοντικές εκπομπές και το κλιματικό σύστημα, δεν μπορούσαν να αποκλειστούν κατακλυσμικά σενάρια.

«Το να αντιμετωπίζεις ένα μέλλον επιτάχυνσης της κλιματικής αλλαγής ενώ δεν βλέπεις τα χειρότερα σενάρια είναι αφελής διαχείριση κινδύνου στην καλύτερη περίπτωση και μοιραία ανόητη στη χειρότερη», είπαν οι επιστήμονες, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «πολλοί λόγοι» να υποπτευόμαστε ότι η παγκόσμια υπερθέρμανση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καταστροφή διαστάσεων Αποκάλυψης. Η διεθνής ομάδα ειδικών υποστηρίζει ότι ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεται για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Guardian.

«Η ανάλυση των μηχανισμών για αυτές τις ακραίες συνέπειες θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενίσχυση της δράσης, στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και στην ενημέρωση της πολιτικής», εξηγούν, επικαλούμενοι την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης την δεκαετία του 80 μετά την ανάλυση του κινδύνου του πυρηνικού χειμώνα που θα προκαλούσε ένας πυρηνικός πόλεμος που ώθησε σε προσπάθειες αφοπλισμού.

Η ανάλυση προτείνει μια ερευνητική ατζέντα, συμπεριλαμβανομένου αυτού που αποκαλούν τους «τέσσερις ιππείς» του κλιματικού φινάλε: λιμός, ακραίες καιρικές συνθήκες, πόλεμος και ασθένειες. Κάλεσαν επίσης τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή να συντάξει ειδική έκθεση για το θέμα. «Υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύουμε ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να γίνει καταστροφική, ακόμη και σε μέτρια επίπεδα υπερθέρμανσης», δήλωσε ο Δρ Luke Kemp στο Κέντρο Μελέτης του Υπαρξιακού Κινδύνου του Πανεπιστημίου του Cambridge, ο οποίος ηγήθηκε της ανάλυσης. «Η κλιματική αλλαγή έχει παίξει ρόλο σε κάθε γεγονός μαζικής εξαφάνισης. Βοήθησε στην πτώση αυτοκρατοριών και διαμόρφωσε την ιστορία.», τόνισε.

Η ανάλυση δημοσιεύεται στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences και αξιολογήθηκε από δώδεκα επιστήμονες. Υποστηρίζει ότι οι συνέπειες της παγκόσμιας θέρμανσης πέραν των 3 βαθμών Κελσίου έχουν υποεξεταστεί, με λίγες ποσοτικές εκτιμήσεις των συνολικών επιπτώσεων. «Γνωρίζουμε λιγότερο για τα σενάρια που έχουν μεγαλύτερη σημασία», σχολίασε ο Κεμπ.