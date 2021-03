Ο Κέβιν Ντουράντ απολογήθηκε στον ηθοποιό Μάικλ Ράπαπορτ για ομοφoβικό σχόλιο...

Η απουσία κόσμου από τα γήπεδα του ΝΒΑ δεν επιτρέπει το συνηθισμένο trash – talking μεταξύ των σταρ της Λίγκας και των διασημοτήτων στις πρώτες σειρές των εξεδρών. Κάποιοι από αυτούς, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν ξέχασαν το «χόμπι» της αντιδικίας, μέσω των social media. Ο ηθοποιός Μάικλ Ράπαπορτ αποκάλυψε δημοσίως μία «εκρηκτική» συζήτησή του με ιδιωτικά μηνύματα στην ιστοσελίδα Twitter με τον Κέβιν Ντουράντ, κατηγορώντας τον σταρ του Μπρούκλιν για ομοφοβικά σχόλια εναντίον του...

Ο γνωστός κωμικός και οπαδός των Νιου Γιορκ Νικς είναι συχνά επικριτικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τα σχόλιά του δεν γλίτωσε ούτε ο «KD», που πλέον αγωνίζεται στους συμπολίτες Νετς. Ο Αμερικανός ηθοποιός δημοσίευσε τα μηνύματα, στα οποία ο Ντουράντ χρησιμοποιεί ομοφοβική και άσεμνη γλώσσα, με εκφράσεις μισογυνισμού. «Λαμβάνω απειλές και αηδιαστικά μηνύματα καθημερινά, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν πως ο Κέβιν θα ήταν ανάμεσα σε αυτούς. Ο ίδιος με απειλεί, αναφέρει και τη σύζυγό μου και θέλει να παλέψει και μαζί μου! Και υποτίθεται ότι είναι ο αγαπημένος της Αμερικής;»...

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF